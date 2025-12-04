IlluminiAMO Salerno, accensione balconi sabato 7

IlluminiAMO Salerno torna anche quest’anno con due appuntamenti attesi da migliaia di cittadini. La città si prepara a vivere nuovamente una doppia magia fatta di luci, voci, social e partecipazione.

Come da tradizione, la data non è stata scelta dall’organizzazione, ma decisa insieme ai salernitani attraverso un sondaggio pubblicato sulle pagine social ufficiali di IlluminiAMO. Un rito ormai consolidato: in poche ore arrivano migliaia di commenti, voti, messaggi, foto di prove generali. È la città stessa a dire quando preferisce illuminarsi.

Ebbene, sabato 7 dicembre alle 18 l’accensione collettiva: migliaia di balconi, dalla zona orientale al centro storico, si illumineranno nello stesso istante. È un gesto semplice ma potentissimo: una scintilla che attraversa Salerno come un’unica linea di luce, creando un “abbraccio illuminato” che unisce quartieri, generazioni e storie diverse.

L’accensione sarà documentata e condivisa da una diretta Facebook condotta da Pippo Pelo, ideatore dell’iniziativa. Come ogni anno guiderà il conto alla rovescia, entrerà virtualmente nelle case dei salernitani, commenterà le foto dei balconi, raccoglierà emozioni e sorrisi in un pomeriggio che la città sente proprio.

A rendere ancora più speciale questa sesta edizione, torna uno dei momenti più attesi e suggestivi: il concerto del Coro Pop diretto da Taisa Demarchi insieme a Ciro Caravano dei Neri per Caso.

Lo storico palazzo di Via Velia si trasformerà in un teatro a cielo aperto: i coristi affacciati ai ballatoi, il pubblico con il naso all’insù e una scenografia naturale fatta di balconi illuminati. Tutti i brani saranno eseguiti a cappella, in un repertorio sorprendente, non strettamente natalizio, che ogni anno incanta e attira centinaia di persone. È un momento che unisce musica e architettura, voce e città, tradizione e innovazione. Una performance che non ha eguali nel panorama italiano.

«IlluminiAMO, nato in un periodo difficile, è diventato un appuntamento che i salernitani difendono e vogliono più di ogni altra cosa. Sono loro a decidere tutto: la data, le luci, i dettagli. Io ci metto la voce, ma la magia la crea la città. Il 7 dicembre torniamo ad accendere Salerno tutti insieme, e il 15 la musica ci ricorderà che quando ci uniamo possiamo trasformare un semplice balcone in un palcoscenico di emozioni», commenta Pippo Pelo.

IlluminiAMO Salerno continua a distinguersi: non esiste un’altra città che accende i balconi tutti nello stesso momento, guidata da una diretta social e da una partecipazione dal basso così forte. È un rito che nasce dai cittadini e ai cittadini appartiene.

