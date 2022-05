Il profumo del Maiori Festival è arrivato in primavera per completare il progetto di valorizzazione della città di Maiori e del suo territorio.

Pronti i profumi voluti da Salvatore Dell’Isola, direttore artistico e manager del Maiori Festival, curati da “Avorius” cosmetici di Antonio Aimi. Una linea di profumi d’ambiente ispirata al patrimonio culturale, umano e naturale della storia di Maiori, dove le fragranze ricalcano le emozioni e sensazioni identitarie di un paesaggio unico e dei suoi abitanti di un tempo. “Ho immaginato un modello di marketing territoriale applicabile al mio territorio, alle sue peculiarità e alla sua storia con particolare attenzione ai suoi eccezionali valori culturali e naturali – afferma il direttore Salvatore Dell’Isola -, la finalità è quella di promuovere il territorio maiorese catturandone l’essenza con un’idea innovativa attraverso impressioni sensoriali. ‘Profumo di Maiori’ vuole suscitare un’energia evocativa che rimanga impressa nella memoria delle persone che vivono la visita e il soggiorno insieme alle altre esperienze del Maiori Festival. Per questo, abbiamo scelto tre fragranze d’ambiente significative e raffinate, create per dare un’identità culturale-olfattiva alla Città di Maiori. Sono profumi esclusivi, creati per parlare ai sensi e arrivare al cuore.”

Il Profumo di Maiori si declina in tre diverse essenze: Nannina, Olearia e Formichelle.

‘NANNINA’ vuole essere un affettuoso omaggio all’attrice simbolo del dopoguerra e del cinema neorealista italiano, Anna Magnani, protagonista del film “L’amore” di Roberto Rossellini. Il secondo episodio, “Il miracolo”, girato per lo più a Maiori, fa sì che l’attrice entri nel cuore della gente che numerosa prende parte alle riprese del film e che ancora oggi ne conserva il ricordo. Le immagini della Magnani, tra la macchia mediterranea di Capodorso con il giovane Federico Fellini, sono rimaste indimenticabili. A questa donna, grande attrice, passionale e sensibile viene accostata la fragranza del mirto, simbolo di amore e vitalità. In passato gli venivano attribuite doti magiche: al solo tocco si rimaneva folgorati da una nuova e duratura passione. La mitologia rappresenta il mirto come pianta cara a Venere, dea dell’amore e della bellezza.

‘OLEARIA’ prende il nome dalla Badia di S. Maria de Olearia, tra i più importanti insediamenti monastici benedettini dell’intero territorio amalfitano. Da qui partono i sentieri che salgono lungo i monti e che si affacciano sul blu del mare, s’incontrano rigogliosi cespugli di vegetazione mediterranea da cui svettano in maggio e giugno macchie di gialle ginestre dal profumo inebriante. Il portamento arbustivo e la sua resistenza a condizioni di vita difficili, soprattutto in mancanza di acqua, hanno reso con il tempo la ginestra simbolo di umiltà e forza. Due virtù che hanno accompagnato i monaci anacoreti a fondare una piccola abbazia per la vita spirituale e religiosa della zona all’interno di una roccia nei pressi di Capodorso, la Badia di Santa Maria de Olearia.

‘FORMICHELLE’ dal colore giallo chiaro e dal piacevole profumo di limone, vuole omaggiare le donne costrette a fare su e giù tra lunghe scale e gradoni, con in testa sporte cariche di limoni, lo sfusato amalfitano, che un tempo era la principale fonte di reddito dell’intero territorio. A quelle donne che, appunto come le formiche, procedevano in fila per portare le loro ceste cariche di limoni, è dedicato il profumo che le evoca, abbracciandole con quel sentore acre che ha accompagnato le loro esistenze. I terrazzamenti sono l’elemento distintivo e unico del paesaggio della Costiera Amalfitana. E la genialità e l’inventiva dell’uomo, senza deturpare l’ambiente, sono riuscite a trasformare un territorio impervio e a piegarlo alle esigenze vitali di una popolazione che ha sempre tratto le sue risorse per vivere dalla terra e dal mare.

I profumi di Maiori al momento sono disponibili sul sito www.maiorifestival.it e a breve si troveranno in pochi selezionati bookshop e profumerie artistiche. Per il lancio di queste essenze è stato realizzato un video da Walter Della Mura, regista con numerose e significative esperienze nella realizzazione di cortometraggi, lungometraggi, documentari e spot pubblicitari. La giovane interprete è l’attrice Andrea Liotti, giovane allieva della prestigiosa Accademia del Teatro Bellini di Napoli.