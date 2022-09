Il Premio Nobel Giorgio Parisi a Villa Rufolo per la Scuola Estiva di Fisica Matematica: Ravello è un posto meraviglioso.

“Ravello è un posto meraviglioso. C’ero già stato qualche anno fa ma è sempre un piacere tornarci. Mi piace la musica soprattutto quella etnica. In gioventù ho suonato il piano ma poi ho abbandonato per altro”. Parole del Premio Nobel per la Fisica 2021 Giorgio Parisi, ospite d’onore della 47esima Scuola Estiva di Fisica Matematica che ha preso il via ieri.

Il professore, accolto in Villa Rufolo dal Direttore generale Maurizio Pietrantonio e dallo staff della Fondazione Ravello, è uno dei relatori della prima settimana di attività che andranno avanti fino al 24 di settembre. Organizzata dal Gruppo Nazionale di Fisica Matematica e dall’Istituto Nazionale di Alta Matematica, dal 1979 è un incontro imperdibile per gli studiosi della materia. Sotto la direzione scientifica del professor Tommaso Ruggeri richiama l’interesse di ricercatori di diverse nazioni del mondo. Già a Ravello anche il professor Giuseppe Saccomandi presidente del Gruppo Nazionale di Fisica Matematica. Il supporto tecnico è garantito da Connectivia Srl, partner della Fondazione Ravello.