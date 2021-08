Il meglio deve ancora venire, Barbara Foria venerdì 27 ai Barbuti.

Venerdì 27 agosto, alle ore 21.15, in largo Santa Maria dei Barbuti, nel centro storico di Salerno, per la XXXVI edizione della rassegna estiva di teatro “Barbuti Festival”, Barbara Foria va in scena con “Il meglio deve ancora venire” (ingresso 15 euro).

Uno spettacolo che include il meglio dei monologhi che Barbara Foria ha scritto e portato in scena nell’ultimo decennio nei migliori teatri italiani. Lo show contiene tutte le risposte alle domande che nessuno le ha mai fatto. Perché il problema non è tanto quello che le donne non dicono, ma quello che le donne dicono e gli uomini non capiscono! Per fortuna con l’età si diventa più saggi e così impari finalmente a vivere; impari a mostrare gli anni e nascondere i danni; impari che quando la vita ti offre limoni la cosa migliore è cercare qualcuno da limonare; impari che la forma dell’amore non e’ a cuore ma rotonda, un po’ come la sua pancia ed i tuoi fianchi, e ti accorgi così che innamorarsi a 20 anni significa avere tanti sogni nel cassetto, ma superati i 40 in quel cassetto trovi solo un sacco di medicine ordinatamente disposte in ordine alfabetico.

(Info 328/9079642) – www.bottegasanlazzaro.it – Fb

biglietti on line su www.postoriservato.it