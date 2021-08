Il territorio protagonista della nuova campagna di comunicazione della Banca 2021.

“Il territorio costituisce l’impulso vitale della Banca 2021”: è questo il principio che racchiude la natura e la forza motrice dell’Istituto di Credito con sede a Vallo della Lucania. Ogni trasformazione vissuta nel corso degli anni, è stata infatti progettata e realizzata esclusivamente per meglio rispondere alle necessità e alle aspettative di Soci e Clienti, di Famiglie e Imprese, di Giovani e Anziani. Adattandosi ai cambiamenti di un sistema sempre più globale e in continua evoluzione, la Banca 2021 è così diventata una delle BCC più importanti del Sud Italia.

L’uomo abita il tempo, e la Banca 2021 vuole essere il punto di riferimento del suo tempo: con radici profonde e con la propria mission sociale radicata nel proprio cuore pulsante, ma con una struttura sempre più grande ed evoluta, capace di dispensare servizi all’altezza di questa nuova e complessa stagione.

Non poteva quindi essere altro che “il territorio” il filo conduttore del nuovo spot ideato e realizzato per rappresentare l’anima della Banca 2021. In poco più di 60 secondi le immagini trasferiscono l’identità dell’Istituto di Credito, raccontandone la storia e le radici. Evidenziando aree che prima erano diverse e divise, ma che nel corso degli anni si sono unite, per essere più forti insieme.

I cerchi intrecciati del nuovo logo racchiudono il passato, presente e futuro delle comunità che in origine facevano riferimento alla Banca del Cilento, alla BCC Lucania Sud, alla BCC di Sassano e alla BCC di Buonabitacolo. Dal “big bang” del legame creato tra queste comunità, attraverso le fusioni effettuate per poter essere sempre più efficacemente al loro fianco, nasce la nuova realtà della Banca 2021, radicata in tre regioni e quattro province, con 26 sportelli e 172 dipendenti.

Le sfide dei nostri giorni sono molto impegnative, ma la Banca 2021 è pronta ad affrontarle. Grazie alla professionalità dei propri operatori, alla lungimiranza della propria governance, e all’egida salda del Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea.

Al servizio del territorio, e con uno sguardo già rivolto al futuro: la storia scritta insieme, “perché insieme è più bello”.