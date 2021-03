Il Distretto Turistico Costa D’Amalfi vince il premio assegnato dal Creative Tourism Network Award come Miglior Strategia per lo Sviluppo del Turismo Creativo.

Il Distretto Turistico Costa D’Amalfi è stato premiato per la Miglior Strategia per lo Sviluppo del Turismo Creativo ex aequo all’interno del bando “Best Italian Creative Destination”.

L’iniziativa a cui hanno partecipato numerose destinazioni italiane, fa parte del programma annuale dei Creative Tuorism Award, riconoscimenti promossi dal World Creative Tourism Network®, che hanno l’obiettivo di premiare progetti e destinazioni in tutto il mondo, che dimostrano un vero impegno per questo tipo di turismo virtuoso.

La giuria internazionale ha evidenziato l’approccio creativo del Distretto Turistico Costa d’Amalfi nel convertire il patrimonio di fama mondiale in un’esperienza creativa, che esalta i valori culturali e naturali dei luoghi, permettendo la riattivazione economica e turistica di tutto il territorio. Per la sua capacita di valorizzare con eccellenza il proprio patrimonio culturale, soprattutto immateriale, puntando sulla differenziazione dell’offerta turistica creativa, andando oltre la prassi tradizionale.

“Il meritato premio assegnato alla Costiera Amalfitana – si legge nelle motivazioni della giuria – ha lo scopo di valorizzare l’impegno della destinazione per aver creato attività creative di ogni tipo. La Costiera Amalfitana ha implementato una brillante strategia turistica attenta a fomentare il turismo creativo in maniera autentica, dando protagonismo alla propria comunità locale. L’interesse per questo nuovo modo di viaggiare è cresciuto molto rapidamente negli ultimi anni. I turisti sono diventati “viaggiatori” che vogliono andare oltre i tour tradizionali e condividere esperienze uniche con la gente del posto. Il turismo creativo si caratterizza proprio per la partecipazione di questi viaggiatori in cerca di attività autentiche, artistiche e creative, che permettono loro di apprezzare l’autenticità delle culture locali, in ogni parte del mondo”.

“Siamo molto felici di questo prestigioso riconoscimento e voglio ringraziare – a nome di tutto il team che sta lavorando a questo progetto – il Creative Torism Network. Il progetto “authentic” mira alla valorizzazione del volto meno conosciuto della costiera amalfitana e lontano dal turismo di massa. Una costiera segreta, insolita ed affascinante che da sempre riesce a rubare il cuore di chi ha il piacere di conoscerla. Una costiera aperta ad un turismo più umano e responsabile in sintonia con la cultura, la natura e le comunità locali. Siamo onorati di aver ricevuto questo prestigioso premio,” dichiara Andrea Ferraioli, Presidente del Distretto Turistico Costa dàAmalfi.

Il Distretto Turistico Costa D’Amalfi, insieme agli altri vincitori, si beneficeranno della promozione internazionale per tutto il 2021 del CreativeTourism Network®, di un webinar di sensibilizzazione dei propri collaboratori sul turismo creativo, nonché delle collaborazioni strategiche e delle sinergie generate nell’ambito dell’anno 2021, dichiarato dalle Nazioni Unite “Anno Internazionale dell’Economia Creativa per lo Sviluppo Sostenibile”.

