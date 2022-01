Il disegno di Odisseo, presentazione del libro di Massimo Grieco giovedì 20 alla libreria Imagine’s Book.

Nel libro di Massimo Grieco “Il disegno di Odisseo” dieci anni dopo il ritorno da Troia, subito dopo aver recuperato il proprio dominio su Itaca, usurpato dai Proci, Odisseo è di nuovo in viaggio: dovrà fare i conti con il proprio passato.

Il viaggio ha tre tappe fondamentali che coincidono con gli snodi del lungo racconto raccolto nel libro:

Ripercorre i luoghi della guerra e dove anni prima si era spinto alla conoscenza di nuovi popoli che incombono da est. Qui deve recuperare non solo la dignità perduta nelle oscure trame di una guerra, ma anche i mezzi che gli permetteranno di continuare la propria caparbia missione.

Conoscerà quindi lande ancora a lui ignote. Lo deve al fato e al Destino. Ad oscure profezie che ne segnano il cammino presente e futuro e che dovrà adempiere per essere libero

Ed infine incontrerà un altro degli eroi che hanno forgiato, con Odisseo stesso e pochissimi altri, la Storia trasformandola in Mito. Un Eroe con il quale Odisseo ha un debito infinito. Un debito da pagare.

Pena un futuro di oblio per tutti.

Ed è solo a questo punto che avviene il ritorno ad Itaca, il ritorno alla serenità, alla conciliazione di Odisseo con il suo animo inquieto nutrito del destino dell’errante, per disporsi alla morte quando essa arriverà.

Il nuovo viaggio di Odisseo è motivato dalla necessità di compiere il suo Disegno che aveva già preso corpo quando ancora non si parlava di guerra con Troia. Il viaggio è spinto dall’adempimento delle profezie ma anche dalla consapevolezza razionale di un disegno ambizioso che viene via via accennato nelle pagine del romanzo che rappresenta anche un giallo storico .

Odisseo si fa stratega di un ridisegno del potere geopolitico in quelle regioni e nel mondo conosciuto affermando il principio guida della propria civiltà.

L’Odisseo raccontato nel libro assume caratteristiche e qualità nuove pur in linea con quelle tipiche che ne hanno costruito identità e fama.

L’autore MASSIMO GRIECO

Docente di Matematica e fisica presso il liceo scientifico. Appassionato e amante della mitologia e dell’astronomia, della vela e della montagna, trova nell’Odissea la sintesi di ogni sua passione.

Autore dei testi di numerosi musical insieme al compositore fratello Marco Grieco ( “Grieco Brothers”), formatore in ambito didattico e metodologico. Al suo primo romanzo oggi edito da Castelvecchi, Roma .

Il libro sarà presentato da Gilda Ricci e Nicola Frezza giovedì 20 gennaio, ore 18,00 presso la Libreria “Imagine’s Book” di Salerno , C.so Garibaldi , 142.