dal Comitato per il Diritto alla Cura riceviamo e pubblichiamo

Il Diritto alla Cura è inderogabile e imprescindibile per tutte le patologie e le disabilità…

Il Comitato Diritto alla Cura è nato sull’emergenza, a supporto delle PERSONE affette da malattie gravi, gravissime, invalidanti, perchè non si può sempre rincorrere un budget o una scadenza burocratica, i pazienti e le famiglie che già vivono le Disabilità per tutta la vita, chiedono Dignità e Diritti, la proposta di legge in Regione, può sancire il Diritto alle Cure riabilitative/abilitative, ponendo la Regione Campania all’avanguardia in Italia nella difesa dei più deboli.

10 mila firme per il Diritto alla Cura

Per persone con gravi patologie invalidanti

Si ringrazia chi ha firmato, chi firmerà, e chi ci ospiterà con i “PUNTI FlRMA”.

L’esemplare “CATENA UMANA DI FlRME” per il Diritto alla Cura continua ad emozionare, anche Napoli e altre province si attivano.

A tutela del DIRITTO di CURA…in Campania, la solidarietà coinvolge sempre più Cittadini, Amministrazioni Pubbliche, Private, Organi di competenza, Scuole…

Firma anche TU… per il Diritto alla Cura Contiamoci, facciamo rete anche per

iniziative future.

I prossimi appuntamenti a SALERNO per firmare sono:

Mercoledi 26 Ottobre ore 15:00/ 17:00

Istituto Scolastico Cristo Re (Via dei Moscani,2)

Sul sito WWW_dirittoallacura_it tutte le informazioni,e i “Punti Firma” attivi.