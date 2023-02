Il Comune di Amalfi ricerca un Istruttore Direttivo Tecnico per il settore Lavori Pubblici.

Il Comune di Amalfi, nell’ottica di completamento della pianta organica, ricerca un nuovo profilo, categoria D, da inserire negli uffici di Palazzo San Benedetto. Per questo è stata aperta una procedura di manifestazione d’interesse per la selezione di un Istruttore Direttivo Tecnico riservata a coloro che figurano inseriti in una graduatoria di merito approvata da altri enti locali nell’ambito territoriale della Regione Campania e stilata in seguito all’espletamento di una procedura concorsuale indetta per la copertura a tempo pieno e indeterminato nel profilo professionale, o equivalente, richiesto.

La graduatoria, appartenente al Comparto delle Funzioni Locali, deve essere in corso di validità alla scadenza del termine fissato dall’avviso avviato dal Comune di Amalfi. Un requisito questo fondamentale per la presentazione della manifestazione di interesse e sino al perfezionamento del provvedimento definitivo di scorrimento della graduatoria.

La manifestazione di interesse deve pervenire al Comune di Amalfi, pena l’esclusione, via Pec all’indirizzo amalfi@asmepec.it, entro giovedì 16 febbraio 2023 alle ore 12. Nell’oggetto della PEC deve essere apposta la dicitura: Manifestazione di Interesse per idonei in graduatorie – Profilo “Istruttore Direttivo Tecnico”.

La domanda di partecipazione alla selezione e gli allegati richiesti devono essere trasmessi tutti in formato pdf con firma digitale. Termini e condizioni di partecipazione completi sono contenuti nell’avviso pubblicato sull’Albo pretorio online del Comune di Amalfi e sul sito web ufficiale al link https://comune.amalfi.sa.it/comunicati/istruttore-direttivo-tecnico-aperta-una-manifestazione-dinteresse-2/