Ic Picentia, ultimo Open day

Porte aperte all’Istituto comprensivo Picentia domani, venerdì 19 gennaio, per l’ultimo Open day 2024. L’appuntamento conclusivo, in programma dalle ore 16 alle 18, è con la scuola Secondaria di I grado dove famiglie e ragazzi avranno occasione di incontrare i docenti e visitare i numerosi laboratori (Innolab, Multilab, Linguistico, Scientifico, Artistico, di Informatica, Musicale e di Strumento) in vista delle iscrizioni per l’anno scolastico 2024/2025.

Dopo il grande successo degli Open days della scuola dell’Infanzia e della Primaria, con l’appuntamento di domani si chiude la tre giorni dedicata all’accoglienza. Un’occasione da non perdere per conoscere l’offerta formativa, i docenti, il personale, gli ambienti della scuola e le metodologie, anche innovative, che si utilizzano.

Tante le attività laboratoriali previste per venerdì pomeriggio. Nell’aula Magna va in scena “I Promessi Sposi in musica”, mentre in palestra la performance “Movi…menti” e nel MultiLab la lezione dimostrativa “A scuola di Coding”. Seguiranno i laboratori di letteratura italiana “Giochi di parole: scarabeo”, “Leggere…per giocare: dall’analogico al digitale” e la presentazione del Premio Strega Ragazzi, la kermesse letteraria nazionale alla quale ogni anno partecipa una nutrita delegazione della Picentia. Nell’InnoLab si sperimenterà la realtà virtuale attraverso “un viaggio nel tempo e nello spazio” con i visori VR e Google Earth. Spazio poi alla musica, fiore all’occhiello dell’Istituto, con “Informmusica”, nel nuovo laboratorio per la produzione della musica in digitale, e le esibizioni dell’Orchestra. Ed ancora percorsi di Intercultura, Lingue, Storia, Informatica, Scienze, Arte per un tour, fra aule e laboratori, da non perdere.

«Una scuola d’eccellenza inclusiva e innovativa» questo il motto che guida la progettazione dell’offerta formativa dell’Istituto Picentia, attento alle esigenze sia delle eccellenze che degli alunni in difficoltà. Dotato di ampi spazi, palestre, biblioteche e laboratori ben attrezzati, l’Ic Picentia si caratterizza per la particolare attenzione dedicata, nella progettazione didattico-educativa, all’inclusione, allo studio della matematica con il metodo “Matematica&Realtà” e dello sviluppo del pensiero computazionale, della robotica educativa, della realtà aumentata e virtuale, e della musica, con la sezione strumentale e l’orchestra, fiori all’occhiello della scuola.

La Segreteria è a disposizione per le iscrizioni nei seguenti orari: dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 13, e dalle ore 15 alle ore 17.