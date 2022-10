I Suoni degli dei, I Divergenti in concerto mercoledì 26 a ColleSerra (Sentiero degli Dei).

Mercoledì 26 ottobre 2022 | ore 11:00

I DIVERGENTI – Baroque Revolution

Vincenzo Scannapieco – Ottavino

Gioacchino Mansi -Euphonium

Programma: Benedetto Marcello, Georg Philipp Telemann, Antonio Vivaldi

Il concerto si terrà alle ore 11:00 presso la località Colle Serra del Sentiero degli Dei, a 568slm, a metà strada da Agerola (Bomerano) e Praiano (Convento di San Domenico).

Con il concerto di oggi concludiamo questo magico evento dando appuntamento a tutti al 2023, con importanti novità.

Il duo i DIVERGENTI – Baroque Revolution propone la rievocazione del periodo barocco attraverso l’esecuzione di brani dalle sonorità e dallo stile più vicini possibili al periodo. In particolare, in questo concerto, verranno eseguiti brani tratti dalle serate danzanti del ‘600, melodie che intrattenevano le aristocrazie di tutta Europa. Il Duo cercherà di ricreare l’atmosfera di quell’epoca con strumenti musicali attuali.

RACCOMANDAZIONI | Consigliamo ai partecipanti dei concerti di:

– indossare abbigliamento comodo e adatto alle temperature della stagione;

– calzare scarpe da trekking;

– portare con se una bottiglia d’acqua.

Per partecipare al Concerto è attivo il servizio Tra.Vel. Mar. NAVE + BUS| by TRA.VEL.MAR.

NAVE > da Salerno (8:40) | da Maiori (8:25) | da Minori (8:35)

+ BUS > da Amalfi per Agerola (Bomerano) ore 9:30

Dopo l’evento sarà possibile concludere il Sentiero degli Dei fino a Nocelle (Positano) e ritornare #viamare a bordo dei traghetti di Tra.Vel.Mar. www.travelmar.it

L’evento è organizzato dal Comune di Praiano in collaborazione con Pelagos-Associazione, A.M.C.A. (Associazione Musicale Costiera Amalfitana) , la Parrocchia di San Gennaro di Praiano e Tra. Vel. Mar. – trasporti veloci marittimi della Costiera Amalfitana.

L’evento ha ricevuto il patrocinio del Distretto Turistico Costa d’Amalfi.

La partecipazione è libera e gratuita.

Per informazioni:

Ufficio Informazioni Turistiche di Praiano | Tel. 0039 089 874557 – 0039 342 060 2674 | Email: infopoint@distrettocostadamalfi.it