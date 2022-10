Buymore, roadshow a Polla martedì 25.

Si terrà domani, martedì 25 ottobre, alle ore 20.30, presso la Biblioteca del Comune di Polla l’evento Road Show Buymore.it, organizzato dall’associazione Acap con il patrocinio del comune di Polla.

Buymore è il primo centro commerciale on line promosso dalla Confesercenti provinciale di Salerno e co-finanziato dalla Camera di Commercio di Salerno, con l’obiettivo di supportare le piccole e medie imprese del territorio che vogliono farsi conoscere ed entrare nel mondo digitale.

Il progetto, realizzato da ShopNow, è dunque volto a creare un unico grande Marketplace per gli esercenti salernitani e campani.

Al Road Show di domani sono previsti gli interventi del sindaco di Polla, Massimo Loviso, del presidente del Consiglio comunale, Giovanni Corleto, del ceo di ShopNow, Gianluca Vegliante, della responsabile dei servizi alle imprese della Confesercenti Provinciale, Maria Antonietta Aquino e della presidente Acap di Polla Immacolata Di Candia.

“Continua la nostra azione di divulgazione del progetto Buymore.it – afferma la responsabile dei servizi alle imprese della Confesercenti Provinciale, Maria Antonietta Aquino – . Questa volta saremo a Polla e incontreremo le attività commerciali presenti sul territorio comunale per mostrare loro l’importanza del primo centro commerciale digitale della nostra provincia e per spiegare come questo progetto potrà andare a supportare l’attività già in essere”.