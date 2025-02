I Pistonieri Santa Maria del Rovo compiono 50 anni

“Storia, memoria e tradizione” è il titolo del convegno che si terrà sabato prossimo (8 febbraio), alle ore 18, nella sala convegni del complesso monumentale di San Giovanni, nel cuore del centro storico di Cava de’ Tirreni.

All’appuntamento – che si inserisce nel calendario di eventi previsti per celebrare il 50ennale dei Pistonieri Santa Maria del Rovo – interverrà l’antropologo Paolo Apolito. Lo studioso soffermerà l’attenzione sulla valenza della memoria individuale che si intreccia a quella collettiva, coinvolgendo i componenti dei Pistonieri Santa Maria del Rovo in un racconto corale sulle tradizioni, spesso associate al passato, ma che in realtà si confermano più che mai una scelta del presente.

Presenzieranno all’incontro il sindaco di Cava de’ Tirreni Vincenzo Servalli, il consigliere con delega alla Cultura Armando Lamberti e il presidente dei Pistonieri Santa Maria del Rovo Sabato Bisogno.