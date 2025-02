Hyundai IONIQ 5 N, ai MotorWeek 2025 eletta migliore auto sportiva

(Adnkronos) –

Hyundai IONIQ 5 N è stata incoronata Migliore Auto Sportiva ai MotorWeek 2025 Drivers' Choice Awards durante il Chicago Auto Show. Il SUV elettrico ad alte prestazioni ha conquistato il titolo grazie alle sue straordinarie capacità dinamiche, rese possibili dalla piattaforma Electric-Global Modular Platform (E-GMP) e dalle avanzate tecnologie N motorsport. Oltre alle prestazioni di guida, la giuria di MotorWeek ha valutato anche affidabilità, valore e tendenze di mercato. "Il premio MotorWeek 2025 come Migliore Auto Sportiva dimostra che la IONIQ 5 N non solo compete con le migliori EV ad alte prestazioni, ma le supera, imponendosi tra le vetture più entusiasmanti in assoluto", ha dichiarato Ricky Lao, Direttore della Pianificazione prodotto di Hyundai Motor North America. "Si tratta dell’auto di serie più potente mai prodotta da Hyundai, progettata per offrire un’esperienza di guida emozionante sia su strada che in pista."



Il team di MotorWeek ha scelto all'unanimità la IONIQ 5 N come miglior auto sportiva dell’anno. "Essendo il primo modello elettrico della gamma ad alte prestazioni Hyundai N, gli ingegneri hanno lavorato senza compromessi per migliorare non solo l’accelerazione, ma anche la maneggevolezza, la frenata e l’esperienza di guida complessiva", ha affermato John Davis, conduttore e creatore di MotorWeek.

Tra gli elementi distintivi della IONIQ 5 N sono presenti il sistema N Drift Optimizer, che consente un controllo perfetto della derapata e un sound elettronico progettato per esaltare il coinvolgimento del guidatore. Da oltre quattro decenni, MotorWeek rappresenta un punto di riferimento nel settore automobilistico, testando ogni anno oltre 150 nuovi modelli per individuare i migliori veicoli di ogni categoria. —motoriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)