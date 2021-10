Grande successo per AZ Food con Magno 1973 a Cibus 2021: il risultato è un proficuo intreccio di contatti e partnership dall’Italia all’estero.

L’azienda AZ Food con il brand Magno 1973 è stata presente all’edizione 2021 di Cibus che si è svolta dal 31 agosto al 3 settembre nel quartiere fieristico di Parma.

Cibus si è confermato l’evento di riferimento dell’agroalimentare italiano: una grande vetrina di visibilità internazionale con convegni e tavole rotonde su temi di attualità in ambito Food and Retail.

Magno 1973 si presenta con caratteristiche di unicità, oltre a distinguersi per una ricerca e selezione di cibi pregiati e di qualità in giro per il mondo.

Cibus presenta un’offerta di prodotti Food Made in Italy unica e completa in un format efficace e dinamico articolato: ai giorni di esposizione si sono aggiunti attività ed eventi organizzati per analizzare novità e ultimi trend di mercato.

Mauro Magno, insieme al suo socio Antonino Restino, ha creato Magno 1973.

Mauro è uno “ chef per passione ” appassionato di gastronomia ed un professionista del settore agroalimentare che di progetti in cantiere e attività ne ha ogni momento.

Mauro Magno spiega: “la nostra ‘missione’ principale è quella di arricchire la proposta gastronomica, con prodotti di eccellenza sempre nuovi, capaci di suscitare l’interesse e la curiosità degli appassionati del buon cibo. Tra i nostri prodotti, per esempio, ci sono le Acciughe del Mar Cantàbrico che sono il frutto dell’unione di due eccellenze gastronomiche della Spagna e dell’Italia. Sono spagnole ma ‘parlano’ italiano perchè sono confezionate sia in un olio pluripremiato italiano e anche con il burro Occelli che viene esportato dall’Italia per far confezionare le Acciughe, che sono le migliori al mondo”.

E’ stato un grande successo per AZ Food con Magno 1973 a Cibus 2021: il risultato immediato è stato un proficuo intreccio di contatti e partnership dall’Italia all’estero. In attesa di farci raccontare di più dai titolari e di scoprire le prossime iniziative, consultate il sito internet per rimanere sempre aggiornati.