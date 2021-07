Governo Liberia ringrazia città di Salerno per gli aiuti umanitari. Giovedì Ambasciatore e Ministro Esteri in Humanitas ed al Comune.

Il Governo della Repubblica di Liberia in visita ufficiale a Salerno giovedì 29 luglio 2021.



Una corposa delegazione istituzionale sarà ospitata alle ore 12 nella sede del Corpo di Soccorso Universo Humanitas di via Smaldone (Mercatello) ed a seguire, alle ore 12.30, dal sindaco Vincenzo Napoli in Comune.

Ad organizzare la visita, il presidente Humanitas Roberto Schiavone di Favignana.

Roberto Schiavone di Favignana afferma: “Il Governo della Liberia intende ringraziare la città di Salerno per gli aiuti umanitari, tra cui molti elettromedicali ed i banchi dismessi dalle scuole elementari e medie nell’anno scolastico 2020-2021 e donati dal Comune, giunti nei mesi scorsi al porto di Monrovia. In occasione della visita in città, l’Humanitas donerà all’amico popolo liberiano un’altra ambulanza”.



La delegazione sarà capeggiata dal Ministro per gli Affari Esteri della Repubblica di Liberia S.E. Dee Maxwell Saah Kemaya e dall’Ambasciatore in Italia S.E. Andrew W. Kronyanh.