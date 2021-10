Givova Scafati, vittoria a San Severo alla prima di campionato.

Dura poco più di un quarto la resistenza dei padroni di casa di coach Bechi. La maggiore profondità del roster gialloblù, la maggior fisicità di capitan Rossato e soci hanno poi fatto la differenza, consentendo ai ragazzi di coach Rossi di rientrare a Scafati con i primi due punti della stagione.

I canestri delle seconde linee, i punti da palle perse e da secondi tiri hanno consentito ai gialloblù di mettere il match in discesa nella seconda frazione e per San Severo è stato impossibile, a parte qualche fiammata agonistica, rientrare nel match.



Il primo canestro del match è di Daniel, ma Sabin fa subito capire di avere la mano calda dalla

distanza (5–2). Clarke risponde da par suo (5–5), ma Sabin e Tortu, grazie ad una difesa molto intensa dei padroni di casa, mettono cinque punti in fila e per San Severo è +7 (13–6) a 3’16” dal primo intervallo. Rossato ed Ambrosin fanno 7–0 e la Givova impatta a quota 13 ad 1’50” dal termine del primo qarto. Con Rossato e Cucci (2/2 dalla lunetta), Scafati rimette la testa avanti (15– 17), ma è San Severo a chidere in vantaggio la prima frazione con i liberi di De Gregori ed un canestro in penetrazione di Sabin (19–17).



Sabin mette la tripla del +5 (22–17) dopo pochi secondi della seconda frazione. Daniel ed Ikangi iniziano a ricucire il gap (22–21) e, poco più tardi, grazie ad una difesa gialloblù più attenta, Rossato e Raucci completano l’opera e portano in vantaggio la Givova (24–27) a 6’16” dall’intervallo lungo.



Rossato, Raucci, Ambrosin, Monaldi e Daniel, con tre triple in poco più di 2’, mettono

definitivamente la freccia ed iniziano ad accelerare i corsia di sorpasso. A 2’03” dalla pausa di metà gara, la Givova è sul +14 (26–40). San Severo è all’angolo e la Givova rientra negli spogliatoi sul +16 (28–44).



Al rientro in campo, San Severo prova ad aumentare l’intensità. Tortu e Sabin trovano delle buone conclusioni, ma Raucci mette 8 punti mortiferi che proiettano la Givova sul +17 (35–52) a 5’50” dall’ultimo intervallo. Bechi chiama time–out ed i suoi accennano una reazione che consente ai padroni di casa di portarsi sul –9 (47–56), ma è la tripla di Cucci (47–59) a ristabilire le distanze al termine del terzo quarto.



Negli ultimi dieci giri di lancette, Tortu, Sabin, Deshields e Serpilli provano a spaventare i gialloblù di coach Rossi. I padroni di casa si portano fin sul –5 (56–61) a 6’ dalla fine delle ostilità. Scafati, però, con San Severo già in bonus falli dopo 4’, sembra essere in assoluto controllo. Cucci e Rossato allungano nuovamente sul +9 (56–65) a 5’29” dal termine. San Severo di sbatte, ma Daniel affonda la schiacciata del +10 (58–68) a 40” dal termine e commette un fallo tecnico che ricarica i padroni di casa. San Severo si porta sul –4 (64–68) con Serpilli a 15” dalla sirena finale, ma Scafati è sul pezzo e porta a casa la vittoria.



LE DICHIARAZIONI

Coach Alessandro Rossi:“Prima di tutto ci tengo a dire due cose. Per tutti noi come squadra è stata una grandissima emozione esordire in campionato con la maglia di Scafati e lo è stato ancora di più poterlo fare davanti ad un bellissimo e corretto pubblico che sosteneva San Severo e che ha regalato una bella cornice a questo match. Sull’aspetto tecnico, abbiamo avuto un approccio difficile., ma lo sapevamo. San Severo aveva grande entusiasmo e noi abbiamo commesso qualche errore, lasciando un paio di tiri aperti a loro. Nel secondoquarto abbiamo difeso bene ed abbiamo preso il controllo della partita. Certo siamo all’inizio di un percorso lungo e questa partita, oltre a regalarci due punti, ci concede diversi spunti sui quali lavorare”.



ALLIANZ PAZIENZA SAN SEVERO: Tortu 15, Chiapparini, Moretti 4, Petrushevski ne, Berra,

Deshields 5, Piccoli, Sabin 26, Sabatino, Serpilli 12, Bertini, De Gregori 4.Allenatore: Luca Bechi.



GIVOVA SCAFATI: Daniel 10, Cucci 10, Monaldi 6, Raucci 12, Rossato 16, Clarke 5, Ambrosin

6, De Laurentiis 3, Parravicini, Ikangi 2. Allenatore: Alessandro Rossi. Assistente: Francesco

Nanni.

ARBITRI:

NOTE – Parziali: 19–17, 28–44 (9–27), 47–59 (19–15), 66–70 (19–11) . Falli: San Severo 24; Scafati 18. Usciti per 5 falli: Serpilli. Tiri da due: San Severo 17/37 (46%); Scafati 14/26 (54%). Tiri da tre: San Severo 8/26 (31%); Scafati 7/27 (26%). Tiri liberi: San Severo8/11 (73%); Scafati 21/30 (70%).

Rimbalzi: San Severo 9 offensivi e 25 difensivi; Scafati 10 offensivi e 29 difensivi. Assist: San

Severo 11; Scafati 11. Palle perse: San Severo 16; Scafati 16. Stoppate: San Severo 2; Scafati 1.