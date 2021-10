Comunali, Napoli verso rielezione al primo turno. Non riesce la spallata della Barone. Affluenza in calo ma buona.

Secondo le prime proiezioni riportate anche dal sito TgCom24 per le comunali a Salerno al momento primeggia Vincenzo Napoli (sindaco uscente) del centro sinistra con il 56,82% segue Michele Sarno centrodestra al 15,91, Elisabetta Barone, M5S e liste civiche al 13,64 %. Antonio Cammarota e Simona Scocozza al 4,55 %. Minotti e Lambiase al 2.27%.

Affluenza del 63,64% nel salernitano, oltre cinque punti in meno rispetto alla precedente tornata elettorale del 2016. Un dato che si allinea a quello regionale e nazionale. Urne chiuse alle ore 15 di oggi, lunedì 4 ottobre nei 40 comuni salernitani chiamati al voto per eleggere il nuovo Sindaco. Cinque anni fa, quando si votò però in un solo giorno, l’affluenza complessiva fu del 69,09%.