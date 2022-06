Givova Scafati, testa a gara 4.

Archiviata con esito negativo gara tre della finale playoff, la Givova Scafati si prepara al nuovo match point, per provare a chiudere positivamente la serie contro l’Acqua San Bernardo Cantù e conquistare l’accesso alla serie A. Domani sera, alle ore 20:45, al Pala Banco Desio si replicherà la sfida tra le due società che si stanno dando battaglia per la massima categoria nazionale e che attualmente sono sul 2-1 in favore dei salernitani sui brianzoli.

Non mancano i problemi per coach Rossi in vista di gara quattro, legati alla stanchezza fisica che si è appalesata nella parte finale dell’ultimo match, ma anche e soprattutto alle condizioni fisiche dei due statunitensi Daniel e Clarke, infortunatisi nel corso di gara tre e per i quali sono attualmente in corso accertamenti clinici: la loro presenza in campo è fortemente in dubbio.

L’AVVERSARIO

Ritemprata nello spirito e nell’animo dopo il successo conquistato in gara tre, l’Acqua San Bernardo Cantù tenterà di approfittare delle difficoltà avversarie per portare la serie in parità e ritornare quindi al PalaMangano per l’ultima e decisiva sfida della serie. In occasione di gara tre, poi, gli uomini di coach Sodini sono apparsi sicuramente più determinati e vogliosi, in particolare Da Ros e Stefanelli, piuttosto in ombra nei precedenti due match. Il resto lo ha poi fatto e lo farà sicuramente anche in gara quattro il pubblico di casa, che, da autentico sesto uomo in campo, ha incitato i propri beniamini a gran voce, trascinandoli al successo.

LE DICHIARAZIONI

Il capo allenatore Alessandro Rossi: «Ci approcciamo a gara quattro facendo tesoro dell’esperienza di gara tre, disputata in un clima caldo, che ha aiutato senza dubbio la squadra di casa ad avere più energie. Noi, invece, in gara tre abbiamo tenuto botta per quasi 35 minuti, tra mille difficoltà. Ma per vincere la sfida avremmo dovuto fare qualche passaggio a vuoto in meno, ora cercheremo di recuperare le energie per affrontare con il nostro solito spirito combattivo gara quattro».

Il playmaker Diego Monaldi: «In gara tre Cantù ha disputato un’ottima partita. Noi siamo stati attenti e concentrati per 34 minuti, poi siamo venuti meno nel finale. Lavoreremo al meglio su quello che non ha funzionato, proprio per fare in modo che non venga replicato in gara quattro. Siamo pronti, siamo carichi e vogliamo dire ancora la nostra. Ringraziamo i tifosi che ci hanno seguito in trasferta, ma al Pala Banco Desio abbiamo trovato davvero un ambiente molto caldo ed ostile. Ciononostante dobbiamo comunque disputare la nostra gara solida, senza farci distrarre dall’ambiente circostante, sperando di recuperare due giocatori importanti per noi come Clarke e Daniel, che in gara tre stavano disputando un ottimo incontro e la cui assenza negli ultimi minuti ci ha sicuramente penalizzato».

MEDIA

La partita sarà trasmessa in diretta video streaming dal sito internet della Lega Nazionale Pallacanestro (tramite il servizio in abbonamento prepagato “LNP Pass” a questo link: https://lnppass.legapallacanestro.com/) e sulle piattaforme di Mediasport Group: il digitale terrestre di MS Sport (canale 402) ed il satellite di MS Channel sul bouquet Sky (canale 814, per abbonati) e su quello di TivuSat (canale 54, in chiaro).

Aggiornamenti in tempo reale saranno resi noti attraverso la pagina Facebook ufficiale del club e tutti gli altri canali social (Telegram, Instagram e Twitter). Inoltre, sarà possibile assistere alla visione della gara in differita su TV Oggi (tasto 71 del digitale terrestre) nel giorno di lunedì 13 giugno (ore 20:40).