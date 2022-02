Givova Scafati, si recupera la gara di Latina.

E’ tempo di recupero per la Givova Scafati, che domani sera, alle ore 20:00, scenderà in campo sul parquet del PalaBianchini, per affrontare la Benacquista Latina nella gara valevole per l’ultima giornata del turno di andata del girone rosso del campionato di serie A2.

Senza l’infortunato Cucci, la compagine dell’Agro proverà a bissare il risultato dell’ultimo turno contro la Stella Azzurra Roma, con la consapevolezza che in terra laziale non sarà affatto facile imporsi, sia per il valore dell’avversario che per le insidie che questa trasferta porta con sé. Insidie che conosce bene l’ala Raucci, che a Latina ha disputato gli ultimi due campionati di serie A2.

L’AVVERSARIO

Sono tanti gli ex della partita che militano nelle fila pontine: coach Franco Gramenzi (sulla panchina gialloblù in tre occasioni, ovvero nelle stagioni 1997/1998 in serie B2, 2004/2005 in Legadue e 2008/2009 sempre in Legadue), il playmaker Passera (con la canotta salernitana nella stagione 2018/2019), la guardia tiratrice Jackson (a Scafati nella parte finale della stagione 2016/2017 ed in quella scorsa 2020/2021) ed il centro Fall (sulle sponde del fiume Sarno nella stagione 2019/2020), con quest’ultimo che potrebbe non essere arruolabile per un grave infortunio alla spalla che lo tiene fermo già da qualche settimana. In compenso, a guidare la Benacquista Latina ci sarà sicuramente il fromboliere Henderson (18,6 punti e 2,8 assist di media), insieme alle promesse Radonjic (9,7 punti di media), Mouaha (9,5 punti di media) e Veronesi (7,2 punti di media), a cui si aggiunge l’esperienza del centro Bozzetto (5,5 rimbalzi di media).

LE DICHIARAZIONI

Il capo allenatore Alessandro Rossi: «Andiamo a Latina per cercare di fare del nostro meglio ed invertire il trend in trasferta che nell’ultimo periodo ci ha visto disputare partite sicuramente difficili ma non nella maniera brillante che mi aspettavo. In questo campionato non c’è nulla di scontato, ogni partita fa storia a sé, ma vogliamo andare a Latina con la determinazione giusta e portare a casa i due punti in palio, così da chiudere il girone di andata con un record più che positivo. Il collettivo, il modo in cui si coinvolgono in attacco e la bravura nel non dare punti di riferimento all’avversario rendono Latina una squadra molto pericolosa. Tutti i componenti del roster sono ben consci del proprio ruolo, anche se su tutti spicca Henderson per la stagione sopra le righe che sta disputando, ma anche gli esordienti Radonjic e Veronesi, mentre Mouaha è cresciuto tantissimo negli ultimi tempi. E’ un momento importantissimo per noi, questo mese di febbraio ci dirà tantissimo, per cui dovremo tenere un livello di auto-esigenza molto elevato. Non ci possiamo rilassare, dobbiamo farci trovare sempre pronti e dobbiamo rigenerare la capacità nervosa senza cercare alibi di nessun genere».

Il centro Ed Daniel: «Sto meglio fisicamente, sto ritrovando la mia condizione ed in generale tutta la squadra è in perfetta forma. In questo momento manca all’appello solo Cucci, che però sta lavorando sodo per essere disponibile nel più breve tempo possibile. Sono due settimane molto intense per noi, perché scenderemo in campo ogni tre giorni, ma abbiamo la maturità per affrontare al meglio questo ciclo, affrontando una partita alla volta con la giusta mentalità. E’ difficile dire quali potranno essere le insidie della partita di Latina, anche perché molto dipenderà da noi stessi, consapevoli che siamo solo noi a poterci auto sconfiggere se non rispetteremo il piano partita e non giocheremo la nostra solita pallacanestro. Stiamo mostrando un buon volume di gioco e non possiamo fermarci, dobbiamo proseguire in tal senso, evitando di commettere errori che potrebbero costarci caro. Sono intorno al 70% della condizione fisica, posso ancora migliorare tanto e sono sicuro che d’ora innanzi andrà sempre meglio».

MEDIA

La partita sarà trasmessa in diretta video streaming dal sito internet della Lega Nazionale Pallacanestro (tramite il servizio in abbonamento prepagato “LNP Pass” a questo link: https://lnppass.legapallacanestro.com/).

Aggiornamenti in tempo reale saranno resi noti attraverso la pagina Facebook ufficiale del club e tutti gli altri canali social (Telegram, Instagram e Twitter).

Inoltre, sarà possibile assistere alla visione della gara in differita su TV Oggi (tasto 71 del digitale terrestre) nel giorno di giovedì 10 febbraio (ore 15:30) ed in replica nel giorno di venerdì 11 febbraio (ore 20:30).