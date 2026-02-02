Givova Scafati beffata a Mestre

Brucia la sconfitta di Mestre. Per una Givova Scafati che negli ultimi secondi, per due volte, ha avuto la possibilità del sorpasso. A pesare non è stata solo la gestione della fase finale di gara, ma anche il 20 su 33 ai liberi – ovvero appena il 60,6% – e una difesa che troppe volte è stata bucata con facilità. In attacco, soprattutto nel primo tempo, le difficoltà nella costruzione del gioco sono state evidenti. Gli avversari, invece, si sono aggrappati alla loro voglia di vincere, nonostante le tante assenze e con una solidità dimostra nel corso di tutti i 40 minuti. E’ finita 81-80, con tanti rimpianti per i gialloblu.

Starting five:

Gemini Mestre: Bechi, Bonacini, Knight, Stewart, Kadjividi.

Givova Scafati: Mascolo, Walker, Bartoli, Allen, Iannuzzi.

La partita:

L’inizio di gara della Gemini Mestre sorprende la Givova Scafati. Che subisce le giocate offensive dei veneti, capaci di bucare la retina con continuità soprattutto con Stewart e Knight. Tant’è che al 5’ i padroni di casa sono avanti di 4 (13-9). Mentre i gialloblu hanno difficoltà a sviluppare il proprio gioco. Vitucci cerca subito di mischiare le carte, manda in campo Chiera e Pullazi. Ma la squadra continua a sbandare, specialmente in difesa. Solo Allen è continuo al tiro, per lui già 10 punti nel primo quarto. All’8’ il punteggio è 22-17. Poi Scafati subisce un break di 5-1, grazie ad alcune giocate di Aromando, che chiude il primo periodo con un +9 per i lagunari: 27-18.

Si riparte con Caroti che piazza una tripla, subito emulato da Giordano. Ma la Givova ha ancora problemi su entrambi i lati del campo. Senza riuscire a entrare nei giochi con continuità e trovare tiri puliti. Così il divario si amplia al 15’: 39-24 (+15 e massimo vantaggio per i padroni di casa). Nel momento peggiore della gara, arriva un primo segnale di reazione di Scafati. Segnano da sotto Pullazi e Allen. Poi, dopo un libero di Knight, Mascolo mette dentro una tripla. E con un parziale di 7-1, il divario si riduce sotto la doppia cifra (40-31 al 17’). L’inerzia della gara cambia. La maggiore qualità tecnica della Givova Scafati e ora abbinata anche una adeguata intensità di gioco. Segnano ancora Pullazi, Caroti e Walker. E gli ospiti si avvicinano fino al -6 (42-36 al 19’). Una tripla di Giordano e un canestro di Knight fermano la risalita dei gialloblu. E si va nello spogliatoio con Mestre che di nuovo prende il largo: 49-38.

Bechi apre il secondo tempo con un canestro in penetrazione, ma subito risponde Allen con una tripla. E il segno di un equilibrio che regna in questa fase della partita. Con Scafati che non trova lo strappo ma riesce comunque a guadagnare qualche punto all’avversario. Così due liberi di Allen e un tiro dalla media di Walker riportano la Givova Scafati a -6 (56-50 al 25’). Agli ospiti manca soprattutto l’apporto in punti degli italiani. Perché fino a questo momento della partita, sui 50 realizzati dai gialloblu, 35 sono della coppia americana. Una ulteriore scossa alla gara è offerta da Terry Allen, che realizza l’ennesima tripla, subendo anche fallo per poi convertire il tiro aggiuntivo. Scafati riduce fino al -3 del 27’ sul punteggio di 60-57. Mestre è in difficoltà ma continua a lottare. Si appoggia soprattutto su Giordano e Knight. Ma proprio in questa fase emerge la leadership di Mascolo. Il capitano segna in penetrazione il canestro del -3. Con il quale si va all’ultimo mini riposo sul punteggio di 64-61.

L’ultimo periodo si apre con la tripla del pareggio di Walker a quota 64. Qualche minuto dopo, al 33’, Caroti segna i due liberi del sorpasso: 67-68. Solo al primo minuto di gara, Scafati era stata avanti. La partita diventa spigolosa, gli arbitri iniziano a rilevare molti più falli e si va a folate. Un rimbalzo offensivo di Iannuzzi trasformato in canestro e due liberi di Parravicini anticipano un time out chiesto da coach Ferrari, con il tabellone che segna 70-71 al 34’. La percentuali calano, segnare diventa più difficile in questa fase di partita. Ne approfitta Mestre per riportarsi avanti con Bechi (76-73) quando mancano quattro minuti alla sirena finale. Sale in cattedra Mascolo, poi seguito da Caroti che con una tripla impossibile rimette avanti Scafati. Poi lo segue Walker con un altro canestro da tre punti. A due minuti dalla fine, la Givova è avanti di quattro: 76-80. La gara diventa incandescente. Un libero di Bechi, seguito da una penetrazione di Parravicini e poi da un tiro di Stewart, ribaltano il risultato. A 22 secondi dalla chiusura della partita Mestre è di nuovo avanti (81-80). Ma l’ultimo possesso è di Scafati. Mascolo cerca la penetrazione, ma perde palla. Walker fa subito fallo e Giordano va in lunetta e sbaglia entrambi i liberi. Sull’ultimo possesso, Mascolo sbaglia il tiro e la Givova cede la vittoria ai padroni di casa.

Gemini Mestre – Givova Scafati 81-80 (27-18, 22-20, 17-19)

Gemini Mestre: Giordano 7, Bechi 8, Porcu n.e., Parravicini 17, Camporese n.e., Stewart 14, Knight 15, Kadjividi 2, Marella n.e., Reggiani, Bonacini 7, Aromando 11.

Head coach Mattia Ferrari, assistente Giacomo Strada.

Givova Scafati: Walker 23, Chiera, Iannuzzi 4, Esposito n.e., Allen 23, Italiano 2, Mascolo 9, Bartoli, Pullazi 5, Caroti 14.

Head coach Frank Vitucci, assistente Alberto Mazzetti.

