Prolungamento Metro all’Aeroporto, plauso Cisl

Di
Redazione Gazzetta di Salerno
-
La FIT‑CISL Salerno esprime soddisfazione per la conferma del finanziamento destinato al completamento della linea metropolitana Arechi–Aeroporto Costa d’Amalfi, un intervento strategico per il sistema dei trasporti della provincia e per la piena funzionalità dello scalo aeroportuale. Le recenti decisioni del CIPESS, che hanno riassegnato 100 milioni di euro per l’opera, e l’aggiudicazione della gara da parte di RFI per un valore di circa 170 milioni di euro finanziati anche con fondi PNRR, rappresentano un passo decisivo verso una mobilità moderna, integrata e realmente competitiva.

Il prolungamento ferroviario fino all’aeroporto è un’infrastruttura che va nella direzione giusta:

– rafforzare i collegamenti tra lo scalo e il centro città, offrendo ai turisti un accesso rapido e affidabile;

– migliorare la viabilità complessiva dell’area salernitana, riducendo traffico e tempi di percorrenza;

– rendere più attrattivo l’aeroporto Costa d’Amalfi e del Cilento, favorendo l’arrivo di nuovi voli e nuove rotte, grazie a un sistema di accesso efficiente e intermodale.

Oggi, infatti, l’utenza non dispone di servizi aggiuntivi adeguati e questo non incentiva a scegliere la nostra provincia come porta d’ingresso. Un collegamento ferroviario stabile e frequente è la condizione minima per competere con altri territori e sostenere il turismo di qualità.

Pur apprezzando l’attenzione politica verso il territorio, la FIT‑CISL sottolinea che non basta finanziare la tratta aeroportuale: è indispensabile accelerare l’affidamento del Lotto 1, necessario per ottimizzare l’attuale servizio e garantire una metropolitana realmente funzionale e continua.

Le aree interne, già colpite da un progressivo spopolamento, devono essere collegate in modo efficiente e stabile. La frammentazione attuale del servizio di trasporto pubblico locale penalizza cittadini, lavoratori e studenti, e rischia di isolare ulteriormente interi territori. La mobilità non può fermarsi a Salerno città.

La FIT‑CISL ribadisce che:

– il collegamento ferroviario con l’aeroporto è un tassello fondamentale, ma deve inserirsi in una strategia più ampia di mobilità integrata;

– il trasporto pubblico locale deve essere potenziato e reso competitivo, con servizi frequenti, affidabili e interconnessi;

– la provincia di Salerno merita infrastrutture moderne che sostengano sviluppo, occupazione e coesione territoriale.

La nostra organizzazione continuerà a vigilare, proporre e sollecitare affinché ogni investimento si traduca in un reale miglioramento della vita dei cittadini e nella valorizzazione del nostro territorio.

