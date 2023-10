Giovannelli, titolo regionale alla Strasalerno

Campania protagonista assoluta nel mondo della mezza maratona italiana. A una settimana di distanza dai Campionati Italiani di Telese Terme, il meglio del movimento si è presentato al via della Strasalerno, una classica assoluta nel mondo delle 21,097 km, chiamata quest’anno ad attribuire i titoli regionali di specialità. In centinaia sono convenuti alla Piscina Vitale per partire e affrontare la distanza, attraverso un circuito cittadino di 10,5 km da ripetere due volte che come in passato si è rivelato estremamente scorrevole e favorevole all’ottenimento del proprio personale.

Strasalerno che va in archivio nel segno di Raffaele Giovannelli, il portacolori dell’International Security che è andato in progressione sbriciolando la concorrenza e arrivando tutto solo al traguardo in 1h10’57”. A 1’10” seconda posizione per Alessandro Rescigno (Atl.Reggio), terzo Antonino Tamarino (Sorrento Runners) a 4’35”. In campo femminile prima piazza per Giacomina Miraglia (Club Atl.Lauria) che in 1h29’47” ha prevalso per 4’05” su Annamaria Capasso (Amatori Vesuvio) e per 6’52” su Immacolata Schembri.

La gara come detto assegnava i titoli regionali Fidal, questi i vincitori: Alessandro Amantea (Atl.Isaura Valle dell’Irno/PM), Raffaele Giovannelli (International Security/SM), Vincenzo Migliaccio (Mondragone in Corsa/SM35), Antonino Tamarino (Sorrento Runners/SM40), Carlo Di Martino (Marathon Club Stabiae/SM45), Antonello Barretta (Nissolino Atl.Vis Nova/SM50), Giovanni Roberto (Am.Vesuvio/SM55), Alfredo D’Anna (Am.Vesuvio/SM60), Giannicola Agresti (Cilento Run/SM65), Vincenzo Razzano (Am.Vesuvio/SM70), Francesco Diana (Am.Vesuvio(SM75), Roberta Varricchione (Fiamme Argento(SF), Elena Popa (Running Saviano/SF35), Filomena Tafuro (Running Saviano/SF40), Barbara Danuta Wania (Am.Vesuvio/SF45), Annamaria Capasso (Am.Vesuvio/SF50), Carolina Auricchio (Am.Vesuvio/SF55), Filomena Sica (Nocera Runners/SF65), Angela Maria Terralavoro (Nissolino Atl.Vis Nova/SF70).

Nella prova a staffetta composta da due atleti, primo posto per Francesco Fiorillo e Ferdinando Bassano dell’Atl.Isaura Valle dell’Irno in 1h17’42” mentre la prima coppia femminile è stata quella con Simona Faiella e Assunta Scamardella in 1h47’49”. In programma era anche la 10 km, considerata non competitiva, dove comunque primo è transitato Adil Sroul (Ideatl.Aurora) in 35’58” con 1’13” sul compagno di colori Kamel Haggl e 2’51” su Marco Fornataro (Atl.Isaura Valle dell’Irno). Prima donna Lavinia Bellizio (Atl.Sporting Calore) in 44’26” davanti a Tiziana Alfani (Atl.Salerno) a 45” e a Liliana Mirabella (Atl.Salerno) a 2’28”.

L’Asd Nissolino Atletica Vis Nova mette in carniere un altro successo organizzativo, condiviso con il Comune di Salerno che ormai considera la Strasalerno uno dei momenti salienti per tutta la città. Grazie a tutti coloro che hanno prestato la loro opera nel raggiungimento del traguardo organizzativo, la gara è pronta a tornare il prossimo anno per continuare il cammino verso i festeggiamenti per il trentennale della manifestazione.