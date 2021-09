Giornate Europee del Patrimonio, le iniziative a cura della Soprintendenza.

A Palazzo “Ruggi”, a Salerno, sono state presentate le Giornate Europee del Patrimonio che si terranno sabato e domenica 25 e 26 settembre, visite guidate, aperture straordinarie, iniziative digitali saranno organizzate nei musei e nei luoghi della cultura statali e non, seguendo il tema “Patrimonio culturale: TUTTI inclusi!”. Inoltre, sabato sera sono previste aperture straordinarie dei musei statali con ingresso al costo simbolico di 1 euro (escluse le gratuità previste per legge). La Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio di Salerno e Avellino per sabato 25 settembre ha organizzato nei musei e parchi archeologici, oltre al consueto orario, le seguenti aperture straordinarie serali.

S A L E R N O

SALERNO / Complesso munumentale di SAN PIETRO A CORTE

(Ipogeo e Capella Sant’Anna) 20.00 / 23.00

MINORI (SA) / VILLA ROMANA 19.30 / 22.30

BUCCINO (SA) / MUSEO ARCHEOLOGICO 19.30/22.30

SALA CONSILINA (SA) / MUSEO ARCHEOLOGICO 20.00/23.00

A V E L L I N O

AVELLINO / CARCERE BORBONICO 19.00 / 22.00

ATRIPALDA (AV) / PARCO ARCHEOLOGICO 18.30 / 21.30

AVELLA (AV) / PARCO ARCHEOLOGICO 19.00 / 22.00

MIRABELLA ECLANO (AV) PARCO ARCHEOLOGICO 19.00 / 22.00

Per tutti i siti di Salerno e Avellino domenica 26 settembre, in continuità, si effettuerà l’apertura straordinaria diurna di 4 ore.