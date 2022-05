Giornata-dibattito “IN CHIARO. Linguaggi/Opinioni” (I Edizione) mercoledì 25 all’Università di Salerno.

Si terrà domani 25 maggio, dalle ore 11.30 in Ateneo, la prima edizione di IN CHIARO. L’Evento, promosso dall’Università di Salerno con i Dipartimenti di Scienze Politiche e della Comunicazione (DISPC), di Studi Politici e Sociali (DISPS) e di Scienze Aziendali, Management & Innovation Systems (DISA-MIS), sarà una giornata-dibattito volta ad esplorare e fare luce sulle grandi sfide dei nostri tempi.

L’iniziativa si articolerà in due sessioni mattutine parallele (intitolate rispettivamente “Le parole dei Leader” e “Going public: come cambiano le strategie del consenso”) e una pomeridiana – delle ore 15 – con la Tavola Rotonda “Governare il Conflitto”.

Che ruolo cruciale gioca la narrazione nei sistemi politici? Come i linguaggi comunicativi creano emozioni, coinvolgimento, opinioni sul/la leader mediante parole dette e riportate e immagini che rappresentano e evocano? Sono alcune delle riflessioni che saranno condivise nel corso della sessione “Le parole dei Leader” curata dalla prof.ssa Daniela Vellutino (Comunicazione pubblica e interpretazione dei testi giornalistici, UniSa), con la partecipazione della prof.ssa Sofia Ventura (Scienza Politica all’Università di Bologna) e del prof. Antonio Martone (Filosofia Politica all’Università di Salerno). A coordinare i lavori di questa prima sessione sarà la giornalista Francesca Salemme (LIRA TV).

Nella sessione parallela dal titolo “Going public: come cambiano le strategie del consenso”, gli interlocutori vorranno documentare le nuove traiettorie e figure professionali della comunicazione politica tra deriva populista e radicale trasformazione (e contrapposizione) dei media. Parteciperanno a questo Talk la prof.ssa Rosanna De Rosa (Comunicazione politica, Università “Federico II” di Napoli; il prof. Alfonso Amendola (Sociologia dei processi culturali ed Internet Studies – UniSa); Giovanni Diamanti (co-fondatore di You-Trend) e Salvatore Espositivo (consulente di Comunicazione politica – Leadera srl). A coordinare i lavori il prof. Agostino Vollero (Digital marketing and Web Analytics – UniSa).

La Tavola Rotonda “Governare il Conflitto” avrà inizio nel pomeriggio alle ore 15, con i saluti istituzionali del Rettore Vincenzo Loia. Il dibattito, questa volta focalizzato sull’importanza del rapporto Linguaggi/Opinioni per il futuro delle democrazie, sarà curato dal Vice-Direttore di Rai1 Angelo Mellone, che dialogherà con il professore Gianfranco Pasquino. Parteciperanno alla discussione anche i Dipartimenti promotori dell’iniziativa, con i proff. Gennaro Iorio (Direttore DISPS), Virgilio D’Antonio (Direttore DISPC) e Francesco Amoretti (Presidente del Consiglio didattico di Scienze delle Relazioni internazionali – DISA-MIS).

Per partecipare a IN CHIARO è necessario prenotare il proprio posto in sala, per ciascuna delle sessioni scelte (FORM DI PRENOTAZIONE).

Il Programma completo è disponibile QUI.