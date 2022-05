“Omaggio a Ennio Morricone” con la tromba di Nello Salza il 7 giugno al Teatro Verdi di Salerno, insieme al Rotary per “Cambiare Vite”.

Sarà il musicista Nello Salza, definito “la tromba del cinema italiano”, il protagonista del concerto organizzato il 7 giugno, alle ore 20,30 al “Teatro Verdi” di Salerno, dai Club Rotary di Salerno e dal “Distretto Rotary 2101” diretto dal Governatore Costantino Astarita. Il ricavato della serata sarà devoluto alla “Caritas Diocesana” e al “Rotary Foundation Disaster Response Fund”, il “Fondo Risposta ai Disastri” che aiuta i Rotary Club a fornire soccorsi dopo disastri e a sostenere gli sforzi per la ricostruzione nei posti con i bisogni più pressanti. A presentare l’iniziativa questa mattina, presso il “Salone del Gonfalone “ di Palazzo di Città, sono stati: il Sindaco Vincenzo Napoli, che ha lodato l’iniziativa:” I Rotary di Salerno svolgono una funzione alta: con loro abbiamo condiviso battaglie di civiltà”. Il Sindaco ha anche ricordato che per questo concerto l’Amministrazione Comunale ha messo a disposizione il Teatro Verdi:” Noi siamo gelosi del nostro Teatro, non amiamo concederlo, lo facciamo con convinzione solo in situazioni particolarmente significative e questo credo sia uno di quei momenti: un concerto dedicato ad Ennio Morricone, al Massimo cittadino, merita attenzione e successo”; il Formatore Distrettuale Gaetano Pastore, ha ricordato che il ricavato della serata sarà devoluto:” Per una metà alla “Caritas Diocesana” che li utilizzerà per le attività di accoglienza dei profughi ucraini e per l’atra metà al Fondo Internazionale del Rotary che consente a Paesi che si trovano in difficoltà economiche di realizzare dei progetti sul territorio beneficiando di finanziamenti fino a 25000 euro”. L’avvocato Pastore ha anche ricordato che è possibile prenotare i biglietti dello spettacolo chiamando l’ingegnere Giuseppe Giannattasio, Past President del “Rotary Club Salerno Picentia”, al n. 3483214470 o inviare una mail all’indirizzo: g.giannattasio @studiosintec.it . Il Vice Direttore della “Banca Monte Pruno” Cono Federico, anche quest’anno ha sostenuto l’iniziativa: ” Rinnoviamo questa partnership con il Rotary per un evento di beneficenza che vede la nostra Banca sempre disponibile e in prima linea, in forte sinergia e collaborazione per il bene comune, in perfetta sintonia con il motto rotariano “Insieme per Cambiare Vite”. Presenti tutti i presidenti dei cinque Club rotariani salernitani: Maria Rosaria Lombardi, (Rotary Salerno a.f. 1949); Marilena Montera (Rotary Club Salerno Est); Vincenzo Abate (Rotary Club Salerno Duomo); Antonella Cocurullo (Rotary Club Salerno Nord dei Due Principati), rappresentata dal Past President Michele Galderisi; Raffaele Napoli (Rotary Club Salerno Picentia), rappresentato dal Presidente Incoming Rocco Di Riso. Il musicista Nello Salza, che ha suonato in oltre 400 colonne sonore, 250 delle quali con Ennio Morricone, ma anche con Nicola Piovani, Riz Ortolani, Franco Piersanti, Armando Trovajoli, Luis Bacalov, Francesco De Masi, Fiorenzo Carpi, Piero Piccioni e altri, eseguirà alcuni dei più famosi brani di Ennio Morricone, scomparso il 6 luglio del 2020 all’età di 91 anni, tra i quali: “Per un pugno di dollari”, “Il buono, il brutto e il cattivo”, “Mission” e “Gli Intoccabili”. Il trombettista di fama internazionale, ex prima tromba del Teatro dell’Opera di Roma e del San Carlo a Napoli sarà accompagnato al pianoforte dal Maestro Vincenzo Romano; al Basso dal Maestro David Medina; alla batteria dal Maestro Gianfranco Romano. L’evento è realizzato anche grazie al contributo della “Farmacia Soglia”, della “Saledil”, della “Tenuta Leone”, della “Villani Calce”, e dell’Associazione Italiana Coltivatori”. (Foto di Antonio Mastrandrea).

Aniello Palumbo