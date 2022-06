Giffoni, altra infornata di ospiti.

Saranno tanti gli ospiti che dal 21 al 30 luglio, incontreranno gli oltre 5mila juror provenienti da tutto il mondo per la 52esima edizione di #Giffoni2022 che si tiene a Giffoni Valle Piana.

Oggi l’annuncio di vari nuovi nomi.

Il 23 luglio toccherà a Valentina Romani, tra i protagonisti del nuovo film di Nanni Moretti “Il Sol dell’Avvenire”, di una produzione francese per Netflix e di “Mare fuori”. Tornerà l in autunno in onda con la stagione finale della serie Rai “La porta rossa 3”.

Lo stesso giorno ci sarà anche Swami Rotolo, vincitrice quest’anno del David di Donatello come migliore attrice protagonista per ‘A Chiara’, in assoluto la più giovane vincitrice nella lunga e prestigiosa storia dei David.

Il 24 luglio incontro con Alberto Boubakar Malanchino, attore in diversi progetti di successo come “La strada di casa”, “Camera Cafe”, “Un passo dal cielo” e “Don Matteo”. Da gennaio a marzo 2022 è stato in onda su Rai1 con la seconda stagione di “Doc – nelle tue mani”; per la Disney Pixar è la voce italiana di Buzz Lightyear nel suo film di animazione “Lightyear – La vera storia di Buzz” in questi giorni nelle sale italiane.

Sempre il 24 luglio appuntamento con Nicolas Maupas, attore di origini italo-frances, protagonista di “Mare Fuori” diretto da Carmine Elia. Il 25 luglio è il giorno di Ludovica Coscione che ha al suo attivo, nonostante la giovanissima età, già tante importanti partecipazioni. Dal 2020 fa parte del cast di “Mare Fuori”, fiction di Rai 2 ambientata a Napoli, dove interpreta Teresa, e per la quale poche settimane fa ha ritirato un Nastro d’Argento.

Aurora Giovinazzo sarà tra le protagoniste del 27 luglio. Nel 2020 esordisce al cinema nel film di Gabriele Mainetti “Freaks Out” in cui recita nel ruolo di Matilde e grazie al quale vince diversi premi. Ha da poco terminato le riprese de “L’uomo sulla strada”, opera prima di Gianluca Mangiasciutti. (ANSA).