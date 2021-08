Gianna Nannini al Porto di Maiori martedì 17, biglietti speciali con viaggio in traghetto da Salerno.

La “notte magica” a Maiori con la dolcezza e l’energia della rocker Gianna Nannini si avvicina e per chi vorrà sarà ancora più piacevole e veloce da raggiungere via mare: grazie all’accordo con la Travelmar, la compagnia di navigazione punto di riferimento per i collegamenti marittimi tra Salerno e la Costiera Amalfitana, il 17 agosto sarà possibile raggiungere l’Anfiteatro del Porto Turistico con una corsa serale speciale dedicata, andata e ritorno da Salerno.

Gli spettatori interessati potranno acquistare, insieme al biglietto per lo show, anche un ticket speciale per il trasporto marittimo che partirà da Salerno, molo di Piazza della Concordia alle ore 20.00 (arrivo a Maiori ore 20.30) e farà ritorno da Maiori alle ore 00.00 (con arrivo a Salerno alle ore 00.30). Il servizio ha un costo totale speciale di andata e ritorno di € 10,00 a persona (oltre il costo del biglietto) ed è acquistabile insieme al titolo d’ingresso all’evento direttamente sulle stesse biglietterie elettroniche Ticketone (https://www.ticketone.it/event/gianna-nannini-estate-2021-porto-turistico-13991634/) e Go2 (https://www.boxol.it/it/event/gianna-nannini-piano-forte-e-gianna-nannini–la-differenza–anfiteatro-porto-turistico-di-maiori/342883). .

Le emozioni partiranno così da un viaggio mozzafiato prima di godersi Gianna Nannini live nella splendida cornice del Porto Turistico di Maiori in un’inedita versione pianoforte e voce. L’artista, infatti, è tornata questa estate ad “abbracciare” i suoi fan in una dimensione più intima e allo stesso tempo affascinante con il tour “PIANO FORTE E GIANNA NANNINI – La Differenza”, dal titolo del suo ultimo album “La Differenza”, anche per sottolineare le due anime della sua musica: piano e forte. Il tour estivo con il pianoforte, che da tempo Gianna Nannini desiderava intraprendere, è un’occasione imperdibile per ascoltare i brani più amati di Gianna Nannini in una nuova espressione artistica.

INFO UTILI Il tour è prodotto e organizzato da Friends&Partners, la tappa a Maiori è a cura di Anni 60 produzioni e ZA.VI. Management. I biglietti per assistere allo show – tutti nominativi e con posti numerati e distanziati – sono disponibili nelle prevendite abituali (circuiti Ticketone e Go2).

Per accedere allo spettacolo è richiesto il Certificato Verde Covid-19 (Green Pass) che potrà essere esibito sia in formato digitale direttamente dal proprio smartphone – anche già salvato nel proprio rullino foto – che in formato cartaceo, reperibile oltre che dalle app ufficiali governative presso il proprio medico di base o in farmacia. È possibile anche mostrare la certificazione che attesti l’esito negativo di un tampone molecolare o antigenico purché effettuato entro le 48 ore precedenti l’accesso allo show.

Per informazioni sulla tappa di Maiori: 089 4688156 – www.anni60produzioni.com.