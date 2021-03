Gestione del tempo e business plan per un agente immobiliare, webinar di Fimaa Confcommercio mercoledì 24.

Secondo slot formativo Fimaa Confcommercio Salerno, dedicato all’immobiliare, per le agenzie associate con Make Money Organization. Mercoledì 24 marzo, dalle 9:30 alle 12:30, durante il corso online “Gestione del tempo e business plan per un agente immobiliare”, il docente Giuseppe Venturiello, coach e trainer della Make Money Organization parlerà di come gestire in modo produttivo il tempo, organizzare l’agenda, pianificare la giornata lavorativa, redigere il business plan, utili a definire gli obiettivi in modo ambizioso e realizzabile.

“L’attenzione della Fimaa Salerno vuole essere sempre più alta nel riempire di contenuti il percorso dei nostri associati, per far sì che la preparazione resti sempre al passo con i tempi che stiamo vivendo, in cui i cambiamenti – come vediamo, sono sempre più repentini e rapidi” – spiega Giovanni D’Agostino, Presidente Fimaa Campania, sede di Salerno, e aggiunge: “Presto comunicheremo i prossimi step formativi”. Il corso è gratuito per gli associati Fimaa Campania e per i propri collaboratori. E’ possibile registrarsi anticipatamente all’incontro che si svolgerà in diretta sulla piattaforma Zoom: https://zoom.us/meeting/register/tJYsce2pqD8qHdNiFUc9ezLJHLsFeSO80vIt

Per ulteriori informazioni: salerno@confcommerciocampania.it