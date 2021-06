Free Bikers, il tour della bufala domenica 27.

Riprendono le attività motoristiche turistico-culturali dell’Associazione FREE BIKERS QUELLI DI SEMPRE, Presieduta da VINCENZO CASO.

Domenica 27 Giugno alle ore 8, i free bikers, provenienti anche da fuori regione, si ritroveranno a Salerno presso la sede storica di via Picenza 144 (Mariconda).

L’evento non è nuovo, l’idea nacque nel 2016 per ricordare gli amici motociclisti che gravitavano nel meraviglioso mondo dell’oro bianco di tutta la Piana del Sele.

La prima tappa è prevista a Pellezzano presso il Caseificio Biologico “Unica” dell’Azienda Agricola Forestale “Raffaele Liguori” di Cicerale.

Alle ore 11 è previsto l’arrivo a Paestum per una visita dell’area archeologica, ma soprattutto per incontrare il dr. Gerardo Siano, Presidente dell’Associazione “Dieta Mediterranea Paestum”, che intratterrà i bikers raccontando la storia dei luoghi e del cura alimentare nota in tutto il mondo.

Alle ore 13 è prevista la visita con sosta pranzo alla “Masseria Lupata – Ritrovo di Porta Marina”, della famiglia Barlotti, locale amico Slow Food.

Alle ore 15,30 si visiterà l’Azienda Bufalina “Il Granato” – Caseificio e Yogurteria, per degustare i loro gelati artigianali.

Alle ore 17 circa i saluti finali con torta e spumante presso “Casa Bufala” a Battipaglia, tappa obbligata per i motogiri dei Free Bikers, occasione per ricordare i tanti amici che hanno percorso e condiviso le strade e le iniziative turistico-culturali ed eno-gastronomiche sempre sulle due ruote.

Un ringraziamento particolare all’Associazione di Battipaglia “Amici in GoldWing…e non” del Presidente Isidoro Vietri ed all’organizzazione Honda Magazine in Salerno per il supporto logistico e di assistenza. Tutti sempre vicini alle iniziative sociali che periodicamente vengono proposte da Enzo Caso a favore dei bambini assistiti dalle cooperative sociali di Salerno