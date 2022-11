Formazione 4.0: Il Futuro, presentato in Senato il manuale a cura di Roberto D’Elia.

Dopo il successo delle prime due manifestazioni, tenute a Salerno e a Oderzo, l’opera di Roberto D’Elia, “Formazione 4.0: Il Futuro”, edita dalla GoldenGate Edizioni, è stata presentata, in Senato, nella Sala Capitolare del Palazzo della Minerva, di fronte ad una platea di autorità, di alti dirigenti ministeriali, di manager, di imprenditori, anche del Trevigiano, della Puglia, del Lazio e della Campania, di giornalisti, di consulenti di impresa e di operatori della formazione, a livello nazionale! Ha introdotto, e moderato il vivace e interessante confronto, il senatore Raffaele Lauro, curatore del prezioso manuale, nella duplice versione italiana e inglese.

In apertura dei lavori, Lauro, ricorrendo il 25 novembre la Giornata Mondiale contro la violenza sulle donne, ha invitato l’assemblea ad un minuto di silenzio e di raccoglimento, in ricordo di tutte le vittime di femminicidio e di violenza di genere, purtroppo sempre più irrazionale e raccapricciante. Il manuale illustra un nuovo metodo scientifico per la formazione digitale dei dipendenti delle imprese, nonché consente il monitoraggio di progetti avanzati di ricerca&sviluppo, finalizzati ad accrescere la competitività del nostro tessuto produttivo nazionale. Ai saluti, rivolti all’ affollata assemblea dall’onorevole Giovanna Miele, hanno fatto seguito quattro brillanti relazioni, tenute rispettivamente da Giovanna Brunitto, consigliere Associazione “Rete Antimafie Martesana”, Claudio D’Alessio, founder & CEO di “Green Jim”, Valentina Serpilli, avvocato del Lavoro e Mauro Lorenzi, founder del brand “Mauro Lorenzi Profumi”. Le relazioni sono entrate nel merito del libro, sottolineandone il “valore rivoluzionario”, senza sottacere le criticità che emergono nell’approccio informativo dei consulenti con i titolari delle aziende, specie di quelle micro, piccole e medie, spesso restii a cogliere le novità della cultura e della comunicazione digitale.

Ha concluso i lavori Francesca Fabber, presidente di FenImprese Roma, prima dei commossi ringraziamenti di Roberto D’Elia.

Il prossimo appuntamento del tour di presentazioni 2022, si terrà, ad Eboli, città natale dell’autore, sabato 17 dicembre