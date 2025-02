Fiat Pandina: la citycar più amata dagli italiani

(Adnkronos) –

Fiat Pandina si conferma ancora una volta la regina delle citycar in Italia. Con oltre 13.000 immatricolazioni, mantiene salda la sua leadership nel segmento, conquistando una quota di mercato pari al 10%.

Secondo i dati elaborati da Dataforce, anche il brand Fiat ha iniziato il nuovo anno con un boom di vendite, totalizzando oltre 15.800 unità immatricolate e raggiungendo una quota di mercato complessiva dell’11,8%. A contribuire al successo della Pandina è la fiducia dei clienti privati: più di 9.550 automobilisti hanno scelto la compatta citycar prodotta nello storico stabilimento di Pomigliano d’Arco. Il modello si affianca alla nuova Grande Panda, una versione più evoluta dal punto di vista tecnologico, ora finalmente disponibile per gli ordini. La Fiat Pandina è la Panda più avanzata di sempre, grazie all’introduzione dei sistemi ADAS di seconda generazione, ora obbligatori secondo la normativa sulla sicurezza stradale in vigore da luglio 2024. Tra le dotazioni di assistenza alla guida troviamo: • Frenata automatica d’emergenza, per ridurre il rischio di tamponamenti nel traffico cittadino. • Sistema di mantenimento della corsia, che aiuta il conducente a rimanere nella carreggiata. • Rilevatore di stanchezza, utile per monitorare i segnali di affaticamento alla guida. A bordo, la tecnologia si fa notare anche per il nuovo display digitale da 7 pollici, che sostituisce la strumentazione analogica delle precedenti generazioni. Non solo Pandina: tra i successi del marchio Fiat c’è anche la Topolino, il quadriciclo elettrico che domina il suo segmento. Con 490 unità vendute e una quota di mercato del 39%, la piccola citycar elettrica conquista il primato assoluto tra le vetture della sua categoria. —motoriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

