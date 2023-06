Festival delle Colline Mediterranee alla Tenuta dei Normanni a Giovi

Il Festival delle Colline Mediterranee 2023 è pronto a stupire il pubblico con sei serate indimenticabili all’Anfiteatro di Tenuta dei Normanni. Questo evento annuale, tanto atteso, offre un programma ricco di cultura, arte e intrattenimento che accontenterà tutti i gusti.

Festival delle Colline Mediterranee: il programma completo

programma-70x100cm_compressed

L’evento si apre mercoledì 5 luglio con il Galà Premio Il Normanno, un evento che vede protagonista lo scrittore Diego De Silva e la Film Commission della Regione Campania. La serata sarà resa ancora più speciale dalla partecipazione degli attori della nota fiction Rai, Mare Fuori. Coinvolti anche gli educatori e i ragazzi dei 17 Centri polifunzionali di accoglienza e di recupero del territorio salernitano, promuovendo l’inclusione e la diversità.

Mercoledì 12 luglio, gli appassionati di musica avranno l’opportunità di immergersi nel mondo di Lucio Battisti con la serata intitolata Il suo canto libero, presentata dal giornalista Ernesto Assante. Assante, autore per Mondadori del volume dedicato al grande artista italiano, guiderà il pubblico attraverso la vita e le canzoni che hanno segnato un’epoca.

La cultura e la storia si intrecciano mercoledì 19 luglio con la serata dedicata a L’attualità della pace. A 80 anni dallo Sbarco del 9 settembre 1943. In questa occasione, l’evento teatrale Studio per Attori in Guerra di Andrea Carraro porterà il pubblico in un viaggio emotivo e riflessivo sul significato della pace in un contesto storico tanto importante.

Il tango argentino conquista il palco mercoledì 26 luglio con Tango per la pace. I ballerini argentini Yanina Quiñones, Neri Piliu, Celina Rotundo e Hugo Patyn si esibiranno in una magnifica performance accompagnati dalla musica live di Guillermo Fernandez e della Tango Sonos Orchestra. Un connubio di passione e grazia che lascerà il pubblico senza fiato.

L’atmosfera festosa degli anni ’80 e ’90 prende il sopravvento mercoledì 2 agosto con la Festa Mixed by Erry. Il DJ Erry Frattasio, protagonista del film campione di incassi del regista salernitano Sidney Sibilia, farà ballare il pubblico con le hit di quel periodo. Prima della serata revival, lo scrittore Corrado De Rosa intratterrà il pubblico con le sue storie sulla disco music e Tangentopoli, immergendoli in un’atmosfera nostalgica.

Per la serata di chiusura del festival, martedì 8 agosto, il grande artista siciliano Nino Frassica salirà sul palco insieme alla Los Plaggers Band Tour 2000/3000. Questo spettacolo unico promette di essere un concerto cabaret coinvolgente, che farà ridere e divertire il pubblico fino all’ultima nota.

Il Festival delle Colline Mediterranee del 2023 è un’esperienza da non perdere. Preparatevi a essere trasportati in un viaggio emozionante che celebra l’arte, la musica e l’incontro tra diverse culture.

Anna Manna