Festa Nazionale della Musica Europeat, tornano i Mercatini del Mercoledì a Camerota

In occasione della “Festa Nazionale della Musica Europea” partono i Mercatini del Mercoledì a Camerota capoluogo, organizzati dalla Pro Loco Camerota APS Ufficio Turistico per la direzione del presidente Gino Del Gaudio. Presso piazza San Vito, mercoledì 21 giugno, tante saranno le attività: ci saranno stand dell’artigianato e stand gastronomici, animazione per bambini (a cura di Up&Down Animation) e il concerto di Giuseppe Galato che, affiancato da Nico Saturno, accompagnerà il pubblico in un viaggio alla riscoperta dei più grandi classici della musica italiana. compianto professore Salvatore Calicchio, da sempre interessato a natura, paesaggio e patrimonio storico locale. Questo primo appuntamento aarà dedicato alla memoria del, da sempre interessato a natura, paesaggio e patrimonio storico locale. «Il nostro evento ambisce alla tutela e valorizzazione del nostro territorio e, in occasione della “Festa Nazionale della Musica Europea”, abbiamo pensato di far conoscere il nostro territorio a quanti, villeggianti e non, si troveranno nel nostro comune – specifica Gino Del Gaudio – Tanta è la storia che permea il borgo e tanti sono i luoghi da poter visitare, dalle innumerevoli chiese ai luoghi di culto di epoca medievale dovuti alla presenza dei monaci basiliani sul territorio, quali la grotta di San Biagio e la grotta adiacente al convento, poco lontana dalla piazza San Vito, Porta di Suso (parte delle antiche mura del borgo, è l’unico dei tre accessi all’antica città medievale rimasto intatto), il convento dei frati cappuccini (risalente al 1602) e il castello marchesale (edificato in epoca normanna), che domina il paese dall’alto, e i tanti vicoletti caratteristici, che affacciano sul vallone delle Fornaci, gola che dà su Marina di Camerota, offrendo uno scorcio di mare fra le montagne». Quello con la “Festa Nazionale della Musica Europea” sarà il primo degli appuntamenti con i Mercatini del Mercoledì in piazza San Vito, che si terranno ogni settimana fino a fine estate.