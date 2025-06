Festa della Musica al Museo di Pontecagnano

Il Museo e il Parco archeologico nazionale di Pontecagnano, in collaborazione con il Comune di Pontecagnano Faiano – Assessorato alle Politiche Culturali, celebrano la Festa della Musica, iniziativa europea patrocinata dal Ministero della Cultura, con un appuntamento all’aria aperta dedicato all’arte etrusca, alla musica e al suono, che si terrà sabato 21 giugno, dalle ore 16.00 alle ore 19.00, presso il Parco archeologico, sito in via Stadio.

La Festa della Musica, che si svolge ogni anno nel giorno del solstizio d’estate, è una celebrazione della musica destinata a valorizzare la molteplicità e la diversità delle pratiche musicali, per tutti i generi di musica. L’edizione 2025, con il tema “I mestieri della musica”, intende mettere in risalto le diverse attività e i lavori connessi al mondo della musica, non solo dal punto di vista dell’intrattenimento ma anche dell’educazione al patrimonio culturale, di cui le espressioni musicali costituiscono un elemento fondamentale.

Nel suggestivo scenario del Parco archeologico di Pontecagnano si terrà l’evento conclusivo dei laboratori del Pikentia Echoes Festival, a cura dell’Associazione O. d. C. Officina di Consapevolezza, con il sostegno del Comune di Pontecagnano Faiano, dedicato proprio alla musica.

Dalle ore 16.00 alle 19.00 saranno esposti manufatti in cartapesta ispirati agli strumenti musicali antichi, realizzati nel corso dei laboratori della rassegna, e sarà possibile prendere parte a una performance musicale ambientata nel Parco.

I partecipanti potranno visitare anche il Museo archeologico nazionale di Pontecagnano, aperto dalle ore 9.00 alle 19.00, con ultimo ingresso alle 18.30. Per l’ingresso al Museo è previsto il biglietto d’ingresso (5 euro intero, 2 euro ridotto, gratuito fino ai 18 anni e in tutti i casi previsti dalla normativa), mentre l’ingresso al Parco archeologico e la partecipazione alle attività sono liberi. Per ulteriori informazioni è possibile contattare l’Associazione O. d. C. Officina di Consapevolezza al numero 347 9113377.

Info

Museo archeologico nazionale di Pontecagnano e Parco archeologico di Pontecagnano

Via Lucania – Pontecagnano Faiano (SA)

drm-cam.pontecagnano@cultura.gov.it +39 089 848181,

