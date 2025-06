“L’anno che verrà…”. Le riflessioni del Governatore Eletto del “Distretto Rotary 2101”, Angelo Di Rienzo, ospite del “Rotary Club Salerno Picentia”.

“Uniti per fare del bene” è il motto del nuovo Presidente Internazionale del Rotary, il dottore siciliano Francesco Arezzo di Trifiletti, che è stato ricordato dal Governatore Eletto del “Distretto Rotary 2101”, Angelo Di Rienzo, che il 28 giugno, al “Mec Paestum Hotel”, in sede congressuale, riceverà il collare dal Governatore uscente, Antonio Brando, in occasione della tradizionale cerimonia del “Passaggio di Consegne” del “Distretto Rotary 2101” di cui fanno parte 2750 soci di 77 Club Rotary presenti nelle cinque province della Campania. Il Governatore Eletto per l’anno 2025/2026 è stato ospite del “Rotary Club Salerno Picentia”, presieduto da Raffaele Brescia Morra, che ha organizzato una conviviale rotariana, all’Hotel Mediterranea di Salerno, in interclub con il “Rotary Club Battipaglia”, presieduto da Orlando Caprino Caprino; con il “Rotary Club Eboli”, presieduto da Vincenzo Panico; con il “Rotary Club Roccadaspide Valle del Calore”, presieduto da Giuseppe Guadagno, e con il “Rotary Club Campagna Valle del Sele”, presieduto da Salvatore Luongo. Il presidente Brescia Morra ha letto una sintesi del curriculum dell’architetto Angelo Di Renzo:” Coniugato con Rita Rossini, padre di due figli, Francesco e Roberta, ha svolto attività di ricerca presso la cattedra di “Disegno e Rilievo” dell’Università Federico II di Napoli. In veste di Amministratore Unico e Direttore Tecnico di società private specializzate in restauri, ha curato tantissimi interventi di restauro per conto di numerosi Enti Pubblici, tra i quali le Soprintendenze per i Beni Ambientali e Architettonici delle Marche, di Napoli e Provincia, di quella Archeologica di Pompei, della Soprintendenza Archeologica della Basilicata, di quella di Caserta e Benevento, della Puglia e di quella di Salerno e Avellino. Già Membro del Consiglio di Amministrazione del Museo di Arte Contemporanea di Capua, è autore di numerosi articoli in materia di Storia dell’Arte. Socio fondatore e Past President del “Rotary Club Capua Antica e Nova”. Benefattore della “Rotary Foundation” dal 2015, è stato insignito di nove “Paul Harris Fellow”, la massima onorificenza del Rotary International, assegnata a coloro che si sono distinti per il loro impegno nel servizio alla comunità”. Il Governatore Eletto Angelo Di Rienzo ha raccontato della sua esperienza ad Orlando dove, insieme a tutti i nuovi Governatori dei Distretti Rotary del mondo, ha partecipato all’Assemblea Internazionale del Rotary:” In quell’occasione sono stati attenzionati tre punti importanti: la crescita dell’effettivo, la continuità della leadership e la partnership”. Di Rienzo, richiamando una frase di Voltaire, ha ribadito l’importanza di essere “Uniti per fare del bene”, come recita il motto del Presidente Internazionale:” Ogni uomo è colpevole di tutto il bene che non ha fatto”. Nel corso del suo anno da Governatore del “Distretto Rotary 2101” Angelo Di Rienzo istituirà una Commissione per i Beni Culturali:” Al suo interno avrà rami diversi: quello che si occuperà del progetto di restauro degli antichi organi gemelli di San Gregorio Armeno; un altro si occuperà del progetto delle città fortificate dell’UNESCO; e un altro del progetto “Appia Regina Viarum” che mira alla valorizzazione e alla candidatura della Via Appia come sito del Patrimonio Mondiale UNESCO”. Di Rienzo istituirà anche delle commissioni che porranno attenzione al disagio giovanile:” Due giovani su tre, dai 18 ai 25 anni, hanno problemi di ansia, insonnia e depressione”. Di Rienzo ha spiegato che è importante adattare il Rotary al nostro territorio:” Dobbiamo intercettare i bisogni e le istanze dei territori, della società; dobbiamo essere rilevanti nella società, anche come Club. Il Rotary deve essere calato nella realtà, con azioni, progetti, con la possibilità di incidere nei temi dei nostri giorni, di accorciare le distanze: deve essere il “Rotary della Responsabilità Sociale”. Il futuro del Rotary è quello di reinventarsi dall’interno. I soci rotariani devono essere motivati, pronti ad agire; non devono aspettare che il cambiamento accada, ma devono costruirlo insieme, perché nessun uomo è un’isola, ma è semplicemente parte del tutto. È importante Il dialogo con tutte le anime del nostro Distretto. Andiamo nella direzione dell’unione, per cercare di fare in modo che ognuno si senta protagonista di questo Rotary il cui motto è “Servire al di sopra di ogni interesse personale”. Noi dobbiamo avere la consapevolezza di far parte di qualcosa di grande: possiamo finalmente cambiare i destini delle persone”. Di Rienzo ha anche sottolineato l’importanza di essere affianco alle Istituzioni e ricordato la dimensione internazionale del Rotary:” E anche la diversità e l’universalità del Rotary che va oltre le barriere geografiche e culturali”. Il Governatore Eletto ha anche presentato alcuni dei componenti della squadra distrettuale presenti all’incontro: gli Assistenti del Governatore Raffaele Brescia Morra, Laura Giordano, Orlando Caprino Caprino; il Responsabile dell’Effettivo e Past Governor Marcello Fasano; il Facilitatore Distrettuale Giuseppe Ascione; il Presidente della Commissione “Rotary – Toastmaster” Giuliana Moscati; il Responsabile Distrettuale per il progetto Alumni Francesco Amato; il Responsabile Distrettuale per l’Interact Vincenzo Cestaro. L’assistente del Governatore Antonio Brando, Giuseppe Ascione, ha ricordato il motto del Rotary International di quest’anno sociale:” La Magia del Rotary”:” È l’entusiasmo che, quasi per magia, si rinnova di anno in anno in tutti soci rotariani”.

Aniello Palumbo

Mi piace: Mi piace Caricamento...