“Festa degli Auguri” al “Rotary Club Salerno Nord dei Due Principati”

Anche per le festività natalizie la Presidente del “Rotary Club Salerno Nord dei Due Principati”, la dottoressa Antonella Cocurullo, ha mantenuto fede al suo motto: “Servire il territorio in costruttiva armonia”, organizzando, nella grande sala dell’Hotel Due Principati di Baronissi, una “Festa degli Auguri ” semplice e armoniosa, dedicata alla famiglia rotariana. La Presidente Cocurullo ha ricordato le tante iniziative attivate durante la prima parte dell’anno sociale e quelle che saranno organizzate nei prossimi mesi, tenendo sempre a cuore i progetti rivolti ai giovani e alla salvaguardia dell’ambiente:” Parteciperemo al “Progetto Nereus” al quale hanno aderito nove Club Rotary e tutti i Club Rotaract e Interact di Salerno, che prevede l’acquisto e l’installazione, nelle acque del Porto di Salerno, di sei impianti Seabin: gli innovativi cestini mangia-rifiuti che eliminano le microplastiche dal mare. Con il progetto “Valle dell’Irno Plastic Free” doneremo delle borracce agli alunni delle scuole primarie del territorio per sensibilizzarli sulle tematiche ambientali. Abbiamo avviato anche lo scambio giovani e continueremo il progetto rotariano triennale, denominato “Urban Green” che vede la partecipazione di sette “Club Rotary” salernitani: piantumeremo anche degli alberi nei giardini delle scuole del territorio. Continueremo a sostenere il “Banco Alimentare” e proseguiremo la lotta allo spreco alimentare”. I giovani soci del “Rotaract Club Salerno Campus dei Due Principati”, presieduto da Corrado di Gaeta, hanno organizzato una tombolata per raccogliere fondi che saranno utilizzati per l’organizzazione del progetto “Insieme in Passerella” , come ha spiegato il Presidente di Gaeta: “Ormai da sei anni organizziamo questa sfilata di moda con modelle e modelli diversamente abili provenienti da tutta Italia che quest’anno è stata rinviata a causa della pandemia. Abbiamo previsto di organizzarla nel mese di aprile alla Stazione Marittima di Salerno”. Dopo la “preghiera del Rotariano”, letta dal giovane rotaractiano Rocco Milleri, la presidente Antonella Cocurullo ha donato a tutti i presenti un salvadanaio in ceramica che alla fine dell’anno sarà svuotato del suo contenuto che sarà utilizzato per la campagna “ End Polio Now”. A portare i saluti e gli auguri del Governatore del Distretto Rotary 2101, il dottor Costantino Astarita, è stato l’Assistente del Governatore, l’avvocato Ciro Senatore.

Aniello Palumbo