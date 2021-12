Festa degli Auguri al “Club Inner Wheel Salerno Est”.

“Quando nasce un bambino in una casa c’è sempre una particolare allegria e sicuramente questa allegria non può non esserci a Natale quando nasce il Bambino Gesù. Il Natale è importante per tutti noi e nonostante le linee guida per la comunicazione emesse dalla Commissione Europea per le Uguaglianze di Bruxelles consiglino di dire “Buone Feste” per evitare che le disuguaglianze si perpetuino, noi diciamo con forza e convinzione “Buon Natale” a tutti!”. A formulare gli auguri di Natale a tutti i presenti durante la tradizionale “Festa degli Auguri” tenutasi al “Circolo Canottieri Irno” di Salerno, è stata la professoressa Rosa Lupo, Presidente del “Club Inner Wheel Salerno Est” che dopo la “Preghiera dell’Inner Wheel”, letta dalla Past President Rosaria De Luise, ha ricordato alcune delle iniziative realizzate nel primo semestre dell’anno sociale e annunciato alcune di quelle che saranno realizzate nel nuovo anno.

“ Insieme alla Dirigente Scolastica dell’Istituto Comprensivo “Matteo Mari” di Salerno, la professoressa Mirella Amato, socia del nostro Club, stiamo organizzando con gli alunni di alcune classi dell’Istituto e con la “Lipu di Salerno”, presieduta da Gennario Manzo, un corso di formazione ambientale”. Il “Club Inner Wheel Salerno Est” da anni opera sul territorio anche per valorizzare le presenze storiche della nostra città come ha spiegato la presidente Rosa Lupo:” Abbiamo organizzato un burraco ed una riffa per raccogliere fondi necessari a finanziare il restauro dell’affresco parietale longobardo raffigurante San Lorenzo che decora una delle pareti della cripta della Basilica di Santa Maria de Lama, nel centro storico di Salerno. Già lo scorso anno, con la Past President Maria Caliulo, e grazie ai consigli e all’interessamento della dottoressa Rosa Carafa, nostra socia, restaurammo due antichi affreschi raffiguranti San Bartolomeo e San Luca”. Seguendo, inoltre, le linee guida della Governatrice del Distretto Inner Wheel 210, la dottoressa Liliana Del Grosso Russo, saranno sviluppati progetti nell’ambito culturale, dell’educazione, della salute e della protezione dell’ambiente. Con il presidente del “Rotaract Salerno Campus,” Corrado Di Gaeta, organizzeremo delle giornate dedicate all’ambiente”. A tutti i presenti la Presidente Rosa Lupo, insieme alle socie, ha donato degli alberelli in ceramica realizzati dai detenuti soggetti a misure alternative alla pena detentiva in carcere: ” Sono ospiti della casa di accoglienza “Domus Misericordiae” di Brignano, dove Don Rosario Petrone, parroco della Chiesa di San Demetrio e Cappellano del Carcere di Fuorni, ha creato un laboratorio di ceramica per avviare questi giovani al lavoro”. La Presidente Rosa Lupo ha sottolineato la grande amicizia che unisce tutte le socie e ricordato, commossa, la socia Virginia Gallotta scomparsa da poco. Ha partecipato alla serata la Past Governatrice del Distretto Inner Wheel 210, Maria Andria Pietrofeso.

Aniello Palumbo