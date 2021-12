 Festa Degli Auguri al “Rotary Club Salerno Duomo”

“Servire per Cambiare Vite: anche a Natale”. A ricordare il motto del Presidente Internazionale del Rotary Shekhar Mehta, è stato il Presidente del “Rotary Club Salerno Duomo”, il dottor Vincenzo Abate, durante la tradizionale “Festa degli Auguri”, tenutasi al ”Lloyd’s Baia Hotel”, che è stata allietata dalla musica del “Christmas Trio” che con Antonio Scannapieco alla tromba, Vincenzo Nigro al contrabbasso e Gennaro Cannavale alla batteria , ha eseguito i classici brani natalizi in chiave swing.

I tre musicisti studiano presso il “Conservatorio Martucci” di Salerno, diretto dal Maestro Fulvio Maffia, che ha stipulato con il” Rotary Club Salerno Duomo” un protocollo d’intesa nato con l’obiettivo di assegnare un premio in denaro, offerto dal Club rotariano, agli allievi più meritevoli del Conservatorio per consentire loro di perfezionare il percorso formativo e di inserirsi più facilmente nel mondo lavorativo, come ha spiegato il Presidente Vincenzo Abate che, dopo la “Preghiera del Rotariano” letta dalla socia rotaractiana Andreina Mimosa, ha ricordato alcune delle tante attività avviate nei primi sei mesi dell’anno sociale:” Abbiamo attuato il gemellaggio con il “ Rotary Club Torino Palazzo Reale”, del “Distretto Rotary 2031”, presieduto dalla professoressa Adriana Siniscalchi: insieme porteremo avanti un progetto che prevede anche un convegno che si terrà a Salerno il 18 gennaio 2022 che tratterà il tema della violenza sulle donne con l’intervento della professoressa Clementina Cantillo, del professor Adalgisio Amendola, della dottoressa Antonella Manzione , del giudice Giovanni Sabbato, nostro socio,e dell’Assessore alle Politiche Sociali del Comune di Salerno Paola De Roberto. Insieme con atri nove Club Rotary e ai Club Rotaract e Interact salernitani stiamo attivando il progetto Nereus- Seabin che prevede l’installazione di sei SeaBin nelle acque dell’area portuale del Porto Masuccio Salernitano, con la collaborazione dei Circoli Sportivi Nautici salernitani. Continueremo a seguire le attività del Centro Vaccinale Rotary “Don Alfonso Santamaria e Pietro Fiocco” che è stato fortemente voluto dal “Rotary Club Salerno Duomo” e dal “Rotaract Club Salerno Duomo, negli spazi della Parrocchia di Sant’Eustachio di Via Quintino Di Vona, guidata da Don Nello Senatore, dove sono state già vaccinate oltre 35.000 persone , anche con la terza dose. Abbiamo anche inaugurato, insieme al Colonnello Gianluca Trombetti, Comandante Provinciale dei Carabinieri, presso la sede del Comando Provinciale dei Carabinieri di Via Raffaele Mauri, una sala di ascolto dedicata alle fasce deboli della popolazione per ridurre al minimo il rischio di vittimizzazione secondaria. A breve avvieremo, con il professor Sebastiano Martelli, anche il “Premio Culturale” che coinvolgerà gli studenti di tutte le scuole secondarie di secondo grado di Salerno e che avrà l’obiettivo di recuperare e valorizzare la memoria storica della nostra città. Dal punto di vista internazionale stiamo finanziando la Rotary Foundation per la campagna Polio Plus, che ha l’obiettivo di eradicare la Polio in tutto il mondo, e la campagna “Covid Free” A fine serata sono state donate , a tutti i presenti, delle palline di Natale realizzate in corda di juta dai ragazzi diversamente abili de laboratorio artigianale dell’associazione “ Il Germoglio” di Cava de’ Tirreni presieduta da Silvio Mauro. A portare i saluti e gli auguri del Governatore del Distretto Rotary 2101, il dottor Costantino Astarita, è stato l’Assistente del Governatore, l’avvocato Ciro Senatore.

Aniello Palumbo