Femminicidi, incontro al Salotto Grassi venerdì 10.

Nell’ambito del Salotto Culturale “A.Grassi”- La Cultura dei Venerdì Letterari”, promosso dall’Accademia Internazionale d’Arte e Cultura “Alfonso Grassi” di Salerno, venerdì 10 dicembre, alle ore 18.30, presso la sede dell’Accademia, in via Porta Elina 9 (piazza Portanova), si terrà l’incontro sul tema: “Aspetti psico-sociologici del Femminicidio e Covid”. Al tavolo dei relatori: la Dott.ssa Angela Marigliano, l’Avv. Carmen Dello Iacono e l’Artista Marcello Attanasio (GreenPass e mascherina).

“Un tema di grande attualità – spiega Raffaella Grassi, Presidente dell’Accademia, che condurrà l’incontro – abbiamo voluto approfondirlo in tutti i suoi aspetti, psicologici, giuridici e sociali. Al termine, com’è giusto che sia, ci sarà un dibattito e un momento musicale con il maestro Marcello Attanasio”. (Ingresso con green pass e mascherina). Ad oggi, sono 57 le donne vittime di femminicidio in Italia dall’inizio del 2021. Dall’inizio del 2021 le vittime di femminicidio in Italia sono state 93, praticamente due a settimana: 63 di queste sono state vittime del partner o ex partner. Il Covid, con il lockdown e la forzata permanenza in casa di vittime e carnefici, ha sicuramente reso ancora più drammatico il problema.