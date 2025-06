Federico Buffa a Fisciano lunedì 16

Una serata imperdibile per gli amanti della cultura, dello sport e del grande racconto. Lunedì 16 giugno, alle 18, la Sala Consiliare del Comune di Fisciano ospiterà Federico Buffa, noto giornalista, storyteller e volto apprezzatissimo di Sky Sport, in un appuntamento speciale dal titolo Serata d’Onore.

L’incontro, fortemente voluto e promosso da dLiveMedia e Banca Monte Pruno, realizzato con il patrocinio del Comune di Fisciano, rappresenta un’occasione unica per ascoltare dal vivo uno dei narratori più raffinati del panorama italiano, capace di trasformare la cronaca sportiva in un viaggio emozionale, tra storie di uomini, epoche e culture.

Ad affiancare Federico Buffa durante la serata ci saranno personalità di rilievo istituzionale e culturale del territorio: Roberto Vargiu, Direttore di dLiveMedia, Federico Cono, Direttore Generale della Banca Monte Pruno e Vincenzo Sessa, Sindaco di Fisciano. L’introduzione sarà affidata alla voce e alla sensibilità di Valeria Saggese, conduttrice e autrice di Radio Rai, che guiderà il pubblico nell’incontro con Buffa attraverso parole chiave, suggestioni e spunti narrativi.

«Siamo onorati di accogliere un maestro della narrazione come Federico Buffa in un contesto come quello di Fisciano, che si conferma sempre più come crocevia di cultura, innovazione e partecipazione civica. Questo evento nasce dalla sinergia tra partner che credono fortemente nel valore delle storie, nella potenza della parola e nella responsabilità sociale del raccontare. Sarà una serata di grande intensità, pensata per un pubblico ampio e curioso», dichiara Roberto Vargiu, direttore di dLiveMedia.

L’ingresso all’evento è gratuito fino ad esaurimento posti.

Serata d’Onore rappresenta il primo di una serie di incontri culturali organizzati nel 2025 da dLiveMedia con il sostegno di partner territoriali di prestigio, a partire dalla Banca Monte Pruno, da sempre vicina al mondo della cultura e dell’identità locale.

Mi piace: Mi piace Caricamento...