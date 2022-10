Federica Pellegrini con Ortoromi per la corretta alimentazione.

La campionessa olimpica di nuoto Federica Pellegrini sceglie, ancora una volta, i prodotti OrtoRomi che coniugano benessere, gusto e praticità e sottoscrive l’alta qualità delle zuppe dell’azienda (che ha una delle due sedi al Sud, a Bellizzi in provincia di Salerno), apparendo sulle confezioni della zuppa cicoria e patate e su quella fave e piselli: due piatti tipici della tradizione gastronomica del Sud Italia e della dieta mediterranea.

Con la campagna “OrtoRomi, la mia scelta di benessere” si vuole mettere l’accento sulla cura posta nella scelta degli ingredienti, tra cui spicca l’olio extra vergine di oliva.

Alla zuppa cicoria e patate e a quella di fave e piselli si affiancano anche altri piatti tipici italiani: scarola e fagioli, zuppa pugliese, zuppa di carciofi, zuppa toscana, minestrone leguminoso, minestrone di verdure, passato di verdure, passato di zucca e carote, vellutata di bieta e cavolfiore, vellutata di funghi misti e porcini e vellutata fagioli e radicchio.

Le nuove zuppe OrtoRomi sono preparate con verdure selezionate, provenienti da filiera controllata, olio extra vergine di oliva e sono prive di glutammato e conservanti per un pasto gustoso, sano ed equilibrato. Sono, inoltre, pratiche perché pronte in 5 minuti in pentola o in 4 minuti in forno a microonde. La confezione delle zuppe OrtoRomi è in plastica 100% riciclabile; le indicazioni sul corretto smaltimento sono presenti sul retro della confezione.

Federica Pellegrini per la campagna di successo “OrtoRomi la mia scelta di benessere”

Nell’ambito dell’intensa campagna multicanale “OrtoRomi, la mia scelta di benessere”, Federica Pellegrini, testimonial del brand OrtoRomi, ha firmato tutte le linee di prodotto OrtoRomi. A partire dal collarino degli estratti di frutta e verdura; proseguendo con la firma di una selezione di Insalate di IV gamma (cavolo cappuccio da 200 g, cuore di scarola da 175 g, radicchio rosso da 175 g, cuore di iceberg da 250 g, vivace da 200 g); per arrivare oggi, alle due zuppe.

www.ortoromi.it

OrtoRomi

Fondata nel 1996, OrtoRomi è una Società Cooperativa Agricola ed uno dei primari player italiani nel mercato delle insalate pronte al consumo, delle zuppe e dei piatti pronti, e degli estratti freschi di frutta e verdura. OrtoRomi presidia l’intera filiera, dal seme alla tavola, garantendo tracciabilità e trasparenza. Attualmente, unisce 10 soci, dispone di 2 stabilimenti di produzione, uno a Borgoricco (PD) ed uno a Bellizzi (SA) che lavorano le materie prime conferite da 49 Aziende Agricole italiane. Presente nei banchi frigo dei reparti ortofrutta della Grande Distribuzione Organizzata con il marchio OrtoRomi, offre soluzioni di alta qualità, sicure, prodotte con la massima attenzione e nel rispetto dei principi della sostenibilità autentica. Gusto eccellente, buoni valori nutrizionali, naturalità, freschezza, innovazione, alto contenuto di servizio: queste, le parole chiave dell’offerta. OrtoRomi: soluzioni originali, gustose, pratiche e salutari, ideali per chi desidera stare bene. www.ortoromi.it