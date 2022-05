Federalberghi Salerno, Antonio Ilardi nuovo presidente.

Con la seduta assembleare appena conclusa, celebrata sia on-line che nella sede territoriale di Confcommercio Campania, l’ing. Antonio Ilardi è stato eletto, a seguito di votazione unanime, quale nuovo presidente di Federalberghi Salerno: “Accolgo questa elezione con rinnovato entusiasmo e con il consueto spirito di servizio che ha caratterizzato le tante esperienze di rappresentanza fin qui vissute. Un sincero ringraziamento va agli associati, che mi hanno investito di questo compito, al past-president Giuseppe Gagliano, per la qualità e la serietà dell’impegno profuso, alla struttura regionale e provinciale di Confcommercio e di Federalberghi, per il qualificato incitamento e supporto. Mi farò carico, unitamente ai componenti del Consiglio Direttivo, di sostenere le ragioni e le esigenze dell’industria alberghiera della provincia di Salerno, punta di diamante della nostra economia” – commenta Ilardi e, avanzando un primo piano di operatività, aggiunge: “Ci confronteremo con le istituzioni locali animati da sincero spirito di collaborazione, valorizzando le iniziative che esse vorranno assumere per sostenere il turismo salernitano e, da parte nostra, apportando idee e proposte articolate e concrete. Non faremo mancare il nostro sostegno agli amministratori pubblici animati da buona volontà e non celeremo la nostra disapprovazione ove notassimo inefficienze e mancanze.

Porremo, da subito, al centro del dibattito questioni strategiche, come lo sviluppo infrastrutturale ed operativo dell’Aeroporto di Salerno-Pontecagnano, la definizione di una organica strategia di marketing turistico provinciale, la valorizzazione delle risorse culturali e paesaggistiche del Territorio, il potenziamento del trasporto pubblico su gomma, su ferro e via mare. Sosterremo, infine, l’azione degli organi regionali di Federalberghi, favorendo l’apertura di un dibattito sulla disciplina dei condhotel, sul varo di un piano regionale di riqualificazione delle strutture ricettive, sulla definizione di politiche fiscali regionali complementari ai bonus edilizi nazionali destinati alle imprese. Siamo già al lavoro per concorrere allo sviluppo economico dei nostri territori, all’incremento dell’occupazione e al benessere delle imprese”.