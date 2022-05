Cambiamenti climatici e sviluppo delle società umane, due giornate di approfondimento al liceo scientifico “Genoino” di Cava.

I virus e i vaccini, come hanno cambiato il nostro ambiente, tra realtà scientifica, abitudini sociali e storia del vissuto quotidiano.

Sono questi i principali argomenti di cui si discuterà nel corso del convegno che si terrà domani (mercoledì 4 maggio) al liceo scientifico “Andrea Genoino” di Cava de’ Tirreni. I lavori del convegno si terranno dalle ore 9 alle ore 13.

L’iniziativa – ideata ed organizzata dalla dirigente scolastica Stefania Lombardi e dai docenti del liceo – ha l’obiettivo di focalizzare l’attenzione sui cambiamenti scaturiti dalla campagna vaccinale, che si è resa necessaria per contrastare il Covid19. Al convegno è legata anche la seconda edizione del Torneo “Marco Esposito”, dedicata alla memoria del docente del liceo che è stato responsabile della stazione metereologica dell’istituto e che è prematuramente scomparso.

Programma

Il convegno avrà inizio alle ore 9,30 con i saluti istituzionali della dirigente scolastica Stefania Lombardi. Seguiranno gli interventi del professor Gennaro Avallone, del Dipartimento di Studi Politici e Sociali dell’Università di Salerno, che parlerà di “Virus, salute e ambiente di vita”. Alle 10,15 lo psicoterapeuta Paolo Landi si soffermerà sul tema “Il virus è solo un limite oppure rappresenta un’opportunità per la nostra psiche?”, mentre alle 10,30 il docente di IRC del Genoino Gennaro Pierri accenderà i riflettori sulla questione “Covid, fede e fallibilità della scienza”. Alle 10,45 sarà la volta di Maria Teresa Imparato, Presidente Legambiente Campania, che parlerà della buona pratica della prima comunità energetico rinnovabile e solidale realizzata a San Giovanni a Teduccio. Alle 11 Roberto Bottiglieri, ricercatore della Facoltà di Agraria all’Università di Napoli spiegherà l’importanza degli alberi nei contesti urbani per la lotta all’emergenza climatica. A seguire, alle 11,15, il Presidente Legambiente “Terra Metelliana” Attilio Palumbo illustrerà le buone pratiche locali a tutela del territorio.

Infine la professoressa Emma Scermino ed il professor Gaetano Cammarota soffermeranno l’attenzione sul “debate”, una nuova modalità di trasmissione dei saperi che si articola attraverso il dibattito e che avrà come tema centrale il modo in cui Governo e istituzioni italiane hanno gestito l’emergenza pandemica.

Il convegno si concluderà con la premiazione degli studenti delle scuole secondarie di I grado che hanno partecipato al Torneo “Marco Esposito”. Alle 12,30 sarà piantumato un albero nel giardino dell’istituto.

“La tematica del convegno è quanto mai attuale. Ci aiuta a riflettere sulla complessità del momento storico che stiamo vivendo e che rende necessario un ripensamento dei valori del vivere civile, mettendo al centro l’umanità e il nostro pianeta – ha spiegato la dirigente del liceo Stefania Lombardi – Molte malattie, tra cui il Coronavirus, hanno cambiato per sempre il nostro modo di vivere e di interagire e sono scaturite dal fatto che l’uomo, con le proprie attività, ha determinato un cambiamento epocale che ora si ritorce contro di noi”.