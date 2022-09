Fantaexpo, il programma del Festival del fumetto, dell’animazione e della fantasia da domani al Parco dell’Irno. Orakom partner per la connettività.

Al Parco dell’Irno di Salerno torna FantaExpo, il Festival del fumetto, dell’animazione e della fantasia in programma dall’8 all’11 settembre. Ricca di ospiti e di attività, la decima edizione dell’evento è stata illustrata nei dettagli a Palazzo di Città, alla presenza del sindaco di Salerno, Vincenzo Napoli.

FantaExpo torna in presenza, dopo due anni di stop causati dalla pandemia, e propone un programma variegato.

«E’ una bellissima iniziativa – ha dichiarato il sindaco di Salerno, Vincenzo Napoli –, un evento che negli anni scorsi ha portato in città tantissimi giovani e non solo, anche da fuori regione». «FantaExpo è molto ben strutturato – aggiunge il primo cittadino – , in perfetta sintonia con le sensibilità delle nuove generazioni, con un occhio attento agli aspetti culturali, oltre che a quelli di costume; finalmente quest’anno si torna in presenza e siamo certi che ci sarà il pienone come in passato».

«La pandemia ha cambiato un po’ tutto – ha affermato in conferenza il direttore artistico di FantaExpo, Alessandro Crescenzo – quindi, anche i trend sono cambiati molto, il mondo del web si è spostato da youtube a twicth e noi abbiamo fatto anche un’esperienza con il festival online proprio sulla nuova piattaforma; questo ci ha consentito di avere ospiti che provengono da quell’universo, come Dario Moccia e tanti altri». «Riconfermiamo Marco Merrino come nostro direttore creativo – conclude – avremo rappresentazioni teatrali, concerti ogni giorno (Nello Taver, Ketama126, Giorno Vanni), ma FantaExpo non è solo intrattenimento, propone contenuti formativi ed educativi per i ragazzi, restiamo un simbolo di inclusività».

Orakom, società attiva nel settore delle telecomunicazioni, sarà presente all’evento FantaExpo 2022 in qualità di partner tecnico. L’iniziativa avrà luogo nei giorni 8, 9, 10 e 11 settembre 2022 dalle ore 10.00 alle ore 20.00 (fino alle ore 23.00 solo nei giorni in cui saranno previsti concerti da programma https://fantaexpo.it), a Salerno, presso il Parco dell’Irno e Teatro Ghirelli, sito in Viale Antonio Gramsci.

Nello specifico, Orakom prenderà parte come fornitore ufficiale della connettività al FantaExpo, festival dedicato al fumetto, ai games, all’animazione ed altre espressioni legate alla fantasia, ideato ed organizzato dall’associazione culturale “Otaku Garden”.

L’edizione 2022 segnerà il decimo anniversario di FantaExpo e per l’occasione è stato allestito un programma ricco di animazioni, mostre, spettacoli, concerti, concorsi, eventi speciali con animazione dal vivo e webstar. Tutte le iniziative previste per il festival riguardano le seguenti aree: comics, games, music, contest, cosplay e show, come riportato sul sito ufficiale dell’iniziativa: https://fantaexpo.it. Come ospiti saranno presenti fumettisti, cosplayers, streamer, cantanti, doppiatori e youtubers, tra cui Beatrice Lorenzi, Luciano Damiano, Letizia Depedri, Cydonia & Chiara, Nennella Esposito, Gianpiero Santoro, Il Fantasma delle Nevi, Alfredo Postiglione, Dwarven Armony, Nick Radogna, FAVIJ, Mr. Marra, Michelle Puttini, Nello Taver, Voghelita, LilJolie, Ketama126, Ilbaffogram, Mario Sturniolo, Ciccio Merrino, Quasirosso, Giorgio Vanni, Marco Merrino, Tommaso Vitiello, Wallie e Dario Moccia.

Orakom srl è una società attiva nel settore delle telecomunicazioni, fondata nel 2008 a Battipaglia (SA) ed operante su tutto il territorio nazionale. La società è specializzata nella progettazione, realizzazione, gestione e assistenza di infrastrutture di reti di telefonia e reti in tecnologia wireless per l’accesso ad internet a banda larga ed ultra banda larga. Oggi Orakom è un punto di riferimento sia per imprese che per privati nella fornitura di soluzioni all’avanguardia per telefonia fissa, internet e trasmissione dati. L’azienda si avvale di una rete proprietaria in ponte radio, che le permette di offrire servizi di connettività a banda larga anche in zone non coperte da ADSL terrestre. Dal 2014, attraverso la società Orakom Energia srl, opera nel mercato della vendita di energia elettrica, essendo accreditata presso l’Autorità per l’energia elettrica, il gas ed il sistema idrico integrato.