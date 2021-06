Euro 2020: Come il Torneo Potrebbe Aiutare la Salernitana nella Prossima Stagione di Serie A

Dopo il successo della promozione in Serie A, è importante che la dirigenza della Salernitana programmi avanti per la prossima stagione. Certo, Fabrizio Castori e il suo team lo faranno. La prima ambizione è fare in modo che la permanenza in Serie A non sia breve. Troppo spesso, le squadre che vengono promosse dalla Serie B tornano un anno dopo: può essere dura nella categoria superiore.

Ma possiamo sostenere che ci sarà un piccolo aiuto in arrivo dal torneo Euro 2020? Secondo il nostro conteggio, 60 giocatori che rappresentano club di Serie A giocheranno a Euro 2020 (11 giugno – 11 luglio). Alcuni club, come Juventus (12) e Internazionale (9), invieranno un gran numero di giocatori alla competizione. Altri, come Milan (4) e Sampdoria (4), potrebbero inviare una piccola somma, ma questi tornei internazionali influiscono sulla preparazione della stagione del club, per lo più in modo negativo.

Innanzitutto, dobbiamo affrontare la questione della fatica. Anche se tutti vorremmo vedere i giocatori della Salernitana rappresentare il loro paese, è innegabilmente utile che i giocatori abbiano una pausa ora prima dell’allenamento precampionato. I rinvii e l’interruzione dei programmi nel 2020 hanno reso difficile per le squadre d’élite prepararsi adeguatamente per la stagione 2020/21. Gli Europei non aiutano.

L’Italia si aspetta di presentarsi bene

La nazionale italiana, come ci si potrebbe aspettare, ha la più rappresentanza di giocatori di Serie A – 22 in totale. Ora, secondo le quote del Euro 2020, l’Italia dovrebbe presentarsi bene. Potrebbero non arrivare in finale l’11 luglio, ma i quarti di finale (2-3 luglio) o le semifinali (6-7 luglio) sembrano probabili. Il 22 agosto inizia la stagione di Serie A 2021/22. Ciò significa che i giocatori avranno da cinque a sei settimane per prepararsi dopo l’uscita dal Campionato Europeo.

Sei settimane possono sembrare tante, ma in realtà non lo sono. I giocatori della Salernitana hanno terminato la stagione il 10 maggio, lasciando più di tre mesi per prendersi una vacanza, recuperare da una stagione difficile, e poi iniziare il percorso di preparazione alla nuova stagione. I giocatori internazionali non avranno questo lusso di tempo.

Gli orari del calcio sono stati duri per i giocatori

La programmazione delle partite è stata implacabile da quando la stagione 2020/21 è iniziata a fine Settembre, un mese dopo il solito. I giocatori hanno avuto lo stesso numero di partite ma in un lasso di tempo più breve. Inoltre, ai giocatori internazionali è stato chiesto di giocare tre partite durante ogni pausa per le nazionali invece di due. Questo peserà molto su molti giocatori durante l’estate e forse avrà un impatto sulla preparazione delle squadre per la Serie A.

Sì, si può sostenere che squadre come Juventus e Internazionale siano così forti da potersi permettere di far riposare alcuni giocatori a inizio stagione. Tuttavia, non è l’ideale per loro. Per la Salernitana si tratta di un piccolo vantaggio, ma importante che forse dà la possibilità di ottenere qualche punto all’inizio. Sarà dura in Serie A la prossima stagione, quindi ogni piccola opportunità va colta.