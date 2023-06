Esplorare il passato, valorizzare il presente, pensare al futuro: Giornate Europee dell’Archeologia, venerdì 16 al Museo di Eboli

Venerdì 16 giugno 2023 alle ore 10.30, al Museo archeologico nazionale di Eboli e della Media Valle del Sele, nell’ambito delle iniziative per le Giornate Europee dell’Archeologia, si svolgerà il seminario dal titolo “Esplorare il passato, valorizzare il presente, pensare al futuro: Giornate Europee dell’Archeologia – Accessibilità, fruizione e inserimento lavorativo nella filiera dei servizi culturali per tutti e con tutti”.

L’Archeologia diviene strumento di ri-scoperta delle proprie origini, di ri-valorizzazione del territorio e della propria identità, patrimonio di tutti e strumento per l’orientamento e la formazione al lavoro di persone con disabilità nella filiera dei servizi culturali, dove i Musei diventano occasione di conoscenza e valorizzazione delle identità delle persone.

Introdurrà i lavori la direttrice del Museo, Ilaria Menale, a cui seguiranno i saluti istituzionali del sindaco di Eboli, Mario Conte. Interverranno Dino Angelaccio dell’Associazione I.T.R.I.A., esperto in progettazione universale, Odette Mbuyi, responsabile dei progetti interculturali per l’Associazione I.T.R.I.A., Claudia Bilotti, referente per l’Associazione A.I.P.F.M., Vito e Vincenzo Bardascino, referenti del progetto di comunità ebolitana “il Forno di Vincenzo in Eboli”, China Aresu, responsabile dell’Associazione Università popolare per la Qualità di Vita.

Modera il seminario Giovanni Minucci, responsabile di Tulipano Art Friendly, modello di welfare culturale per l’accessibilità e la fruizione dei luoghi della cultura per persone con autismo e/o disabilità cognitiva.

Seguirà alle 12.00 una visita didattica del Museo Archeologico di Eboli a cura dei servizi educativi del museo con il supporto di Giulio, giovane associato del Tulipano Art Friendly.

Concluderà la giornata il laboratorio artistico di gruppo per tutti e con tutti, a cura di China Aresu e Laura Scelsi.

Ingresso e partecipazione gratuiti.

Info

Museo Archeologico di Eboli e della Media Valle del Sele

Piazza San Francesco 1, Eboli (SA)

+39 0828 332684 | drm-cam.eboli@cultura.gov.it

museicampania.cultura.gov.it

facebook.com/museoarcheologicoeboli | twitter.com/Museo_Eboli