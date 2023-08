Emilia e Riccardo Zamuner con I Virtuosi di Sanservero domenica 6 a Cava

Un suggestivo viaggio musicale partenopeo, dal barocco alla canzone d’autore, attenderà gli spettatori del nuovo appuntamento del 34° festival “Le Corti dell’Arte” che, domenica 6 agosto, nella Galleria del Centro per l’Artigianato Digitale, a Cava de’ Tirreni (ore 20.30), vedrà protagonisti i fratelli Emilia e Riccardo Zamuner, rispettivamente voce e violino, con il Quintetto d’archi dell’ensemble de “I Virtuosi di Sansevero”.

I due artisti, insieme al gruppo composto dai violinisti Federica Tranzillo e Alberto Marano, dalla violista Martina Iacò, dalla violoncellista Arianna Di Martino e dal contrabbassista Gianluigi Pennino, porteranno in scena due secoli di musica napoletana, nell’interpretazione di brani di Francesco Durante, Giovanni Battista Pergolesi, Nicola Porpora, Saverio Mercadante, Mario Costa, Raffaele Viviani, Giuseppe Capolongo, tra cui intramontabili come “Scetate”, “Era de maggio”, “Bambenella”. Posto unico: 10 euro, prevendite a Cava de’ Tirreni presso l’edicola “Al Borgo” e online su www.postoriservato.it.

Il festival organizzato dall’Accademia “Jacopo Napoli” e diretto da Giuliano Cavaliere, proseguirà domenica 13 agosto, nel Giardino del Complesso di San Giovanni, con l’omaggio a Pino Daniele di due acclamati interpreti del jazz italiano, il trombettista Fabrizio Bosso e il pianista Julian Oliver Mazzariello.

Riccardo Zamuner svolge un’intensa attività concertistica sia in Italia che all’estero in importanti stagioni musicali. Suona in varie formazioni cameristiche ed ha collaborato, tra gli altri, con Canino, Brunello, Accardo, Tchakerian, Giuranna, Lupo. Collabora con l’Orchestra da Camera Italiana ed ha partecipato a produzioni con l’Orchestra del Teatro dell’Opera di Roma, l’Orchestra dell’Accademia di Santa Cecilia e coi Solisti Aquilani. Emilia Zamuner, anche lei impegnata sul territorio nazionale e non solo (esibendosi, tra gli altri, all’Umbria Jazz e al Roccella Jazz Festival), nel 2016 si è aggiudicata il primo posto al “Premio Internazionale Massimo Urbani” e tre anni dopo il secondo premio al prestigioso “Ella Fitzgerald Competition” di Washington. Ha collaborato con artisti come Marrale, Karima, Sepe, Boltro, Condorelli, Moriconi, Cisi, Di Castri, Frassi, Manzi, Rangel, Deidda, Vigorito e tanti altri.

L’ensemble “I Virtuosi di Sansevero” nasce da un’idea di Riccardo Zamuner che ha riunito alcuni tra i più talentuosi giovani strumentisti ad arco formatisi all’Accademia “Stauffer” di Cremona e all’Accademia Nazionale di Santa Cecilia, con l’intento di creare un gruppo di archi senza direttore. L’organico, che al completo comprende 11 musicisti, varia in base ai repertori di esecuzione e in molti concerti è affiancato da artisti di fama internazionale. L’ensemble, che ha debuttato nel 2017 nella Cappella Sansevero a Napoli, ha tenuto concerti in importanti siti d’arte della città partenopea e sul territorio nazionale.

Info: www.jacoponapoli.it facebook.com/AccademiaMusicaleJacopoNapoli

Prevendita biglietti: edicola Al Borgo (Corso Umberto I, 81) e online su www.postoriservato.it