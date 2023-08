Si avvia alla conclusione il Falaut Campus a Polla

Il Falaut Campus XII edizione si conclude e tira i bilanci di un’annata importante. Ospitato dal Comune di Polla, con l’organizzazione dell’Associazione AFI Falaut ets (dal 31 luglio al 5 agosto 2023) a guidarlo in prima linea c’è sempre il M° Salvatore Lombardi (direttore artistico e fondatore del progetto). Tanti gli eventi organizzati durante la settimana, tra cui il concerto nelle suggestive Grotte di Pertosa-Auletta, le masterclass e le performance negli spazi dell’Auditorium “Rocco Giuliano” all’interno dell’Istituto Omnicomprensivo Statale, al Convento di Sant’Antonio di Polla e al chiostro del Comune di Polla. Suggestiva la serata andata in scena al Santuario antoniano, con gli assoli degli allievi dedicati totalmente al tema dell’amore decantato da letterati e musicisti. E ancora la serata del 4 agosto nel centro storico del borgo valdianese che ha visto protagonisti oltre 200 flautisti e l’esibizione da solista del M° Salvatore Vella con la partecipazione dello stesso M° Lombardi: una cornice importante per una manifestazione ricca di mostre, allestimenti e spettacoli tra artisti e artigiani del posto.

Insomma, tanta musica, corsi, concerti, con giovani provenienti da Turchia, Cina, Belgio, Giappone, Stati Uniti d’America, Norvegia, e naturalmente Italia, attivando la presenza di ben tre continenti (Europa, Asia e America) e trasformando Polla in una vera e propria “città del flauto”.

«Al Falaut nasce la famiglia dell’amicizia in nome della musica – così il M° Salvatore Lombardi, fondatore e direttore generale del Falaut Campus – Posso solo dire questo, tanta è l’emozione e la commozione di vedere decine e decine di ragazzi che riempiono un piccolo borgo come Polla. Entrano a far parte della comunità seppur per pochi giorni e torneranno nei loro paesi a raccontare quant’è bella l’Italia e, ancor più, quanto è straordinario il nostro Sud. La musica fa miracoli e il Falaut Campus funge da catalizzatore e fucina di talenti che un giorno potranno diventare star della musica internazionale. Vedremo nel 2024 dove ci porterà la nostra bussola».

I concerti dei docenti danno vita a sinergie professionali e scambi di informazioni tecniche. Falaut Campus è un progetto dell’Associazione AFI Falaut ets, che (con esperienza trentennale) opera in ambito organizzativo di eventi musicali su territorio nazionale e internazionale. Il progetto intende presentare la musica come “strumento” di confronto tra culture diverse e di aggregazione. Molti i nomi di Maestri di fama internazionale, protagonisti di concerti accompagnati dai pianisti Raffaele Maisano e Amedeo Salvato: tra cui Aldo Baerten, Ylenia Cimino, Jørn Eivind Shau, Matteo Evangelisti, Bülent Evcil, Francesco Loi, Salvatore Lombardi, Andrea Manco, Nicola Mazzanti, Andrea Oliva, Kazutaka Shimizu, Paolo Totti, Salvatore Vella.

