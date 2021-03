Eco sostenibilità della moda, appuntamento con i mercoledì di Palazzo Innovazione.

L’impasse economica e finanziaria determinata dal Covid-19, con la parallela spinta “eco” del mondo d’oggi, hanno catapultato l’industria della moda nella ricerca e nello studio di un nuovo possibile e favorevole scenario, proponendo sempre di più un ripensamento di quello che è il ciclo di vita di abiti e accessori.

Dunque, sarà questo il prossimo argomento di discussione per il ciclo di appuntamenti “I Mercoledì del Palazzo” in diretta on line, mercoledì 31 Marzo alle 16.30. In collaborazione con Virvelle, durante il talk “Second hand: shopping dei poveri o scelta intelligente?”, Palazzo Innovazione ospita Angela Albarano, Event Marketing Manager, con Alessandro Giuliani, imprenditore e fondatore di Leotron, azienda che opera esclusivamente nel settore dei mercatini dell’usato.

In particolare, Angela ed Alessandro affronteranno, in un dialogo a due voci, il tema della moda sostenibile e dell’ascesa del second hand: spazieremo tra la moda, il riciclo, l’economia sostenibile, affrontando anche gli aspetti più aziendali ed imprenditoriali che queste tematiche portano con sé. I due speaker, inoltre, ci racconteranno di come e quanto

la second hand economy sia diventata una vera e propria tendenza, attraverso la propria esperienza diretta.

Angela Albarano, specializzata in organizzazione d’eventi e pubbliche relazioni, gestisce gruppi di lavoro come project manager per grandi manifestazioni. Studiosa e divulgatrice della moda sostenibile e del riciclo, dal 2010 si occupa di Swap Party e promozione di designer Made in Italy con il progetto Chic Zone. Alessandro Giuliani, oggi, è presidente dei network Mercatopoli e Baby Bazar, dove si occupa di strategia, marketing, analisi e formazione. È, inoltre, direttore del comitato tecnico – legale di Rete ONU, la rete nazionale degli operatori dell’usato che aggrega decine di migliaia di addetti del settore.

Il prossimo appuntamento da fissare in calendario sarà mercoledì 14 aprile 2021.

I webinar andranno in onda sui canali social di Palazzo Innovazione.

L’iscrizione è totalmente gratuita e aperta a tutti.

